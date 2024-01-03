Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми ракетами удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических Сил России поразили неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8 опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте – 25 метров.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. При этом все намеченные цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что разведчики группировки «Запад» с помощью FPV-дрона уничтожили на купянском направлении бронеавтомобиль ВСУ, который двигался вдоль лесополосы.