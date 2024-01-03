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Ростех сообщил о завершении испытаний гусеничной версии ЗРПК «Панцирь»
Ростех сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь» на гусеничном шасси
Испытания модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» подходят к концу, машина соответствует требованиям Минобороны России, сообщила госкорпорация Ростех.
«Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны России», – приводит заявление Ростеха ТАСС.
Отмечается, что испытания проводит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации.
По данным ТАСС, «Панцирь-СМ-СВ» предназначен для прикрытия Сухопутных войск, от базовой версии отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси.
Благодаря гусеницам комплекс сможет сопровождать и прикрывать объекты от ударов с воздуха на марше по снегу и бездорожью.
Кроме того, новый «Панцирь» имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.
«Появление в войсках ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», – подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности.