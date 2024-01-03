Ростех сообщил о завершении испытаний гусеничной версии ЗРПК «Панцирь»

Ростех сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь» на гусеничном шасси

Tекст: Денис Тельманов

«Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны России», – приводит заявление Ростеха ТАСС.

Отмечается, что испытания проводит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации.

По данным ТАСС, «Панцирь-СМ-СВ» предназначен для прикрытия Сухопутных войск, от базовой версии отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси.

Благодаря гусеницам комплекс сможет сопровождать и прикрывать объекты от ударов с воздуха на марше по снегу и бездорожью.

Кроме того, новый «Панцирь» имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.

«Появление в войсках ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности.