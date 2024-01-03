Объявленную в розыск россиянку Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

Аргентинская полиция задержала объявленную в розыск за мошенничество россиянку Людмилу Авдюхину

Tекст: Денис Тельманов

Авдюхина была задержана во вторник, 2 января 2024 года, рядом с домом, в котором жила. Россиянку подозревают в хищении средств клиентов агентства недвижимости в Барнауле на более чем 100 млн рублей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

По данным газеты, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года и чтобы запутать следы, часто меняла место жительства.

Газета отмечает, что сейчас дело россиянки было передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

В посольстве России в Аргентине ТАСС сообщили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с диппредставительством.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. На него было возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ.