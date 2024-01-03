Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Объявленную в розыск россиянку Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине
Аргентинская полиция задержала объявленную в розыск за мошенничество россиянку Людмилу Авдюхину
Аргентинская полиция задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по запросу России в связи с обвинениями в мошенничестве.
Авдюхина была задержана во вторник, 2 января 2024 года, рядом с домом, в котором жила. Россиянку подозревают в хищении средств клиентов агентства недвижимости в Барнауле на более чем 100 млн рублей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.
По данным газеты, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года и чтобы запутать следы, часто меняла место жительства.
Газета отмечает, что сейчас дело россиянки было передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.
В посольстве России в Аргентине ТАСС сообщили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с диппредставительством.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. На него было возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ.