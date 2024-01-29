Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник

WSJ: Военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации США, нападение вражеского беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Поэтому военные не смогли распознать, дружеский это летит беспилотник или вражеский, передает ТАСС.

Таким образом, указывает издание, военные замешкались, поскольку какое-то время не могли понять принадлежность аппарата.

В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.