Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник
WSJ: Военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу
Американские военные не смогли отразить атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на свою базу на иордано-сирийской границе, поскольку приняли его за свой беспилотник, сообщили СМИ.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации США, нападение вражеского беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Поэтому военные не смогли распознать, дружеский это летит беспилотник или вражеский, передает ТАСС.
Таким образом, указывает издание, военные замешкались, поскольку какое-то время не могли понять принадлежность аппарата.
В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.
Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.