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В Анталье экстренно сел самолет из-за криков в багажном отделении
Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения
Пассажирский самолет, летевший из Стамбула Эр-Рияд, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Анталья.
Причиной инцидента стали крики о помощи, которые раздавались из багажного отделения самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что лайнер принадлежится турецкой авиакомпании Pegasus, по данным сервиса отслеживания местоположения самолетов Flightradar24, самолет уже сел.
Сейчас самолет проверяют наземные службы, при отсутствии технических проблем, он продолжит полет по марштуру.
Ранее сообщалось, что Пассажирка родила в летевшем из Москвы в Таджикистан самолете. Роженице помогали бортпроводники, одна из которых в прошлом работала фельдшером.