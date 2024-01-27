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В России научились оценивать риски болезней по анализу химических элементов
В России создали цифровую систему для оценки риска болезней по анализу химических элементов
Ученые Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России разработали цифровую систему, которая по результатам анализа крови, мочи и волос на содержание различных химических элементов позволяет оценить риск появления того или иного заболевания.
«Система, в частности, позволяет определить склонность к развитию сахарного диабета II типа, аутизма у детей, патологий сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Сеченовского университета Минздрава России.
Отмечается, что помощью системы можно оценивать риск развития социально значимых заболеваний на основе иономного профилирования.
По словам директора центра, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Скального, почти все заболевания в большей или меньшей степени характеризуются избытков или недостатком тех или иных макро- и микроэлементов.
В частности, при сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена, при этом отмечается повышенное содержания в организме натрия, свинца, ртути, кадмия и мышьяка.
При сахарном диабете II типа выражен недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия, однако ртути, селена и мышьяка избыток.
У детей при аутизме дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния.
Анализ проводят с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, которую система сравнивает с другими на основе статистической модели и выдает рекомендацию об углубленной диагностике.
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