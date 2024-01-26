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    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР
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    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    В России выросло производство яиц
    В Москве приступили к расшифровке черных ящиков Ил-76
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    Посол США пригрозил Венгрии рычагами влияния
    Эксперт объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 15:36 • Новости дня

    Жители Нидерландов выразили опасения из-за перспективы войны НАТО с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исходя из результатов исследования, проведенного телеканалом RTL Nieuwspanel, большинство голландцев обеспокоены перспективой войны между Россией и НАТО.

    Участие в исследовании принимали 20 тыс. «членов дискуссионной группы». Согласно результатам, 62% респондентов опасаются нападения России на Нидерланды. Почти половина опрошенных (48%) обеспокоены возможными кибератаками, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, что респонденты думают о призывах властей страны быть готовыми к войне и запастись провизией, водой, фонариком и радиоприемником на батарейках, 56% ответили, что в таком наборе пока нет нужды.

    В то же время 27% респондентов рассматривают возможность его покупки, в качестве причины они указывают угрозу со стороны России. У 15% отвечавших на вопрос такой набор уже имеется в доме.

    Ранее в НАТО заявили, что Россия не намерена нападать на Румынию.

    25 января 2024, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Украина попрощалась с Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Заявление Украины о строительстве новых атомных энергоблоков – откровенное вранье

    Эксперт: Украина попрощалась с Запорожской АЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Планы строительства АЭС на Украине и в мирное время были фантазийными, а сейчас такие обещания можно считать враньем, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере ядерной энергетики. О том, что на Хмельницкой АЭС планируется начать в этом году строительство новых энергоблоков, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    «Заявление о планах по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС не имеет ничего общего с реальностью. Это из той же серии, что и слова главы Rheinmetall о строительстве на Украине завода про производству танков «Леопард» или обещания Киева построить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Подобные заявления – это система украинского вранья, по этому принципу сейчас работает местная власть. О таких обещаниях быстро забывают или перебивают другими столь же абсурдными планами, – продолжил эксперт. – Планы по строительству АЭС на Украине и в мирное время имели весьма фантазийный характер, потому что в бюджете никогда не было на это денег».

    По словам Анпилогова, Украина уже попрощалась с самой крупной в Европе Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под полным контролем России. «В энергобалансе Украины Запорожская АЭС – мнимая величина. В стране очень серьезно упало потребление энергии как в промышленности, так и в коммунальной сфере», – подчеркнул собеседник.

    Сегодня три атомные электростанции на территории, контролируемой Украиной, производят более 55% потребностей страны в электроэнергии. «Заявление о планах по строительству новых реакторов также частично связано с проблемой исчерпания ресурса действующих энергоблоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС», – отметил Анпилогов.

    По его словам, на Южно-Украинской атомной электростанции все три энергоблока «подходят к пределу своего максимального срока эксплуатации», а на Ровенской АЭС проблема концентрируется на первом и втором энергоблоках, «для которых нет поставок топлива американской компании Westinghouse». Кроме того, много вопросов к конструкции энергоблоков на базе устаревших ВВЭР-440 (В-213).

    «Топливо для Ровенской АЭС производит только Росатом, взаимоотношения Киева с которым далеки от идеальных. Есть претензии к долгам, которые Украина, судя по всему, не собирается выплачивать. Поэтому первый и второй энергоблоки могут остаться без свежего ядерного топлива и прекратить выработку чуть меньше гигаватта, что потребует замещения», – отметил эксперт.

    Напомним, как заявил агентству Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко, в стране планируют летом или осенью 2024 года начать строительство на Хмельницкой АЭС четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.

    Предполагается, что два блока, в том числе реакторы и сопутствующее оборудование, будут российского производства. Их Киев собирается импортировать из Болгарии. Производителем еще двух блоков якобы будет американская компания Westinghouse.

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    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    25 января 2024, 21:17 • Новости дня
    Биолог предположил вид напавшего на людей в Курганской области животного

    Биолог Поярков предположил, что напавшим на людей в Курганской области животным был гибрид собаки и волка

    Биолог предположил вид напавшего на людей в Курганской области животного
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напавшее на людей в Курганской области животное могло быть гибридом волка и собаки, такие звери не пугаются людей, сказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков.

    Напавшим животным мог оказаться гибрид волка и собаки, такие животные меньше боятся подходить к людям, сказал Поярков РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад в Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых жителей. Одна женщина, защищавшая своего пса от напавшего хищника, погибла, троих человек положили в больницу. Напавшее животное ликвидировали.

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    25 января 2024, 20:56 • Новости дня
    Российской компании разрешили купить бывшие активы Рината Ахметова

    Путин разрешил российской компании купить бывшие активы украинского миллиардера Ахметова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская компания «Лучшее решение» получила разрешение на приобретение бывших угольных активов украинского миллиардера Рината Ахметова – предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская».

    Сделку одобрил президент России Владимир Путин, глава государства подписал соответствующее распоряжение, передает «Коммерсант».

    Украинская ДТЭК Ахметова приобрела предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» в 2012 году. В мае 2022 года стало известно, что эти компании отошли Сбербанку в счет погашения долгов. Впоследствии компании были проданы кипрской Valleyton Investments.

    В июне 2023 года руководство «Шахтоуправлением «Обуховская» и «Донским антрацитом» перешло к управляющей компании «Инвест капитал», зарегистрированной в Москве в 2021 году. Гендиректором и единственным владельцем компании значится Елена Карасева.

    АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, ее гендиректором является Максим Алимов. Уставной капитал компании составляет 4 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что на Украине число долларовых миллиардеров сократилось за год с девяти до двух, ими остались только Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

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    26 января 2024, 09:28 • Новости дня
    Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

    Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

    Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.

    Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

    «У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.

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    25 января 2024, 21:25 • Новости дня
    Певица Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу
    Певица Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Лолита Милявская заявила, что ее больше не интересует шоу-бизнес, а также она не знает, состоятся ли ее концерты в рамках юбилейного тура.

    Вопрос об обмене концертов в городах России певица предложила задавать директорам площадок, передает ТАСС.

    Напомним, Лолита стала участницей вечеринки, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Встреча получила название «голая вечеринка», так как дресс-код предусматривал почти полное обнажение гостей.

    Ранее сообщалось об отмене половины концертов юбилейного тура артистки.

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    25 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

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    25 января 2024, 21:56 • Новости дня
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76

    СК опубликовал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России опубликовал видео работы следователей, криминалистов и экспертов на месте авиакатастрофы в Белгородской области, где накануне потерпел крушение российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

    На кадрах видео, опубликованного в Telegram-канале ведомства, показано место падения самолета и фрагменты тел жертв.

    «Работа следователей, криминалистов и экспертов СК России на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области», – говорится в публикации.

    Ранее СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    25 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Румыния решила не тратить деньги на «Евровидение»

    Румыния отказалась принимать участие в «Евровидении-2024» по финансовым соображениям

    Румыния решила не тратить деньги на «Евровидение»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыния не будет принимать участие в конкурсе песни «Евровидение», сообщил административный совет Румынского телевидения.

    Причиной стали финансовые трудности и «стремление представить Румынию на высоком уровне», решение было принято на заседании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Административный совет также одобрил бюджет Румынского телевидения на 2024 год, в нем нет достаточных фондов, чтобы гарантировать участие Румынии в международном конкурсе.

    Румыния в 2016 году не была допущена к участию в «Евровидении» из-за крупного долга национального телевидения Европейскому вещательному союзу.

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    26 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Во Франции заявили об «огромной провокации» Еврокомиссии против фермеров

    Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС ради спасения сельского хозяйства Франции

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «невероятным» действия Европейской комиссии, которая в разгар акций протеста фермеров из Франции, Германии, Польши и других европейских стран собирается ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что ЕК совершила «огромную провокацию», которая «убьет сельское хозяйство» Франции и других европейских стран. «Она вполне может это сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик считает, что Европейский союз необходимо уничтожить, прежде чем объединение «разрушит» его страну.

    Филиппо и ранее заявлял, что Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    25 января 2024, 22:59 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал сумму внешнего долга страны «пугающим числом»

    Глава Минфина США Йеллен назвала «пугающей» сумму внешнего долга страны в 34 трлн долларов

    Глава Минфина США назвал сумму внешнего долга страны «пугающим числом»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает, заявила глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

    «Наш внешний долг 34 трлн долларов, и это пугающее число», – сказала она.

    При этом, добавила Йеллен, американская экономика «огромная», так что внешний долг «вполне управляем», передает РИА «Новости».

    Ранее американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, по его словам, такие страны как Китая или монархии Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США.

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    26 января 2024, 08:29 • Новости дня
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии

    Спецпредставитель президента по Сирии Лаврентьев: После вывода войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии

    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    После вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, США не смогут поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии без возможности использовать иракскую территорию, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Лаврентьев сообщил, что Россия уже получила уведомление Ирака о готовности США вывести из этой страны свой военный контингент, вопрос заключается в том, сколько времени это займет и какая будет процедура.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.

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    25 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл

    Американист Дробницкий: Вывод контингента из Ирака говорит о неспособности США далее удерживать Ближний Восток

    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл
    @ U.S. Army

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военное присутствие в Ираке отнимает у США большое количество денег, при этом не давая ощутимого результата. В данной ситуации решение о выводе войск выглядит крайне логичным и понятным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск.

    «Удары по американским объектам в Ираке и Сирии придают дополнительный импульс США к выводу войск с территории Ближнего Востока. Однако главная причина данных намерений состоит в том, что этот регион попросту утратил былое значение для Белого дома», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Штаты заходили на Ближний Восток практически не понимая, что им нужно. Их многолетнее присутствие в Ираке можно назвать затянувшейся авантюрой. В размещение и содержание здесь американского контингента было вложено колоссальное количество денег, однако «выхлоп» от зарубежной кампании оказался практически нулевой», – отмечает собеседник.

    «Более того, официальное руководство Багдада само регулярно напоминает Штатам о необходимости вывода войск с территории страны. Сложившаяся ситуация в чем-то напоминает Афганистан. В Белом доме прекрасно осознают, что дальнейшее присутствие бессмысленно, однако как уйти, сохранив при этом лицо, никто не понимает», – подчеркивает эксперт.

    «Скорее всего, выход США из Ирака состоится, но сделать это постараются по-тихому, ведь американские политики не желают повторения информационной катастрофы с публикацией фотографий паникующих людей в аэропорту Кабула. При этом местной номенклатуре критически важно завершить этот процесс за время руководства Байдена», – уточняет он.

    «Сейчас на старика можно скинуть большинство неудобных вопросов, чтобы следующий президент спокойно ссылался на некомпетентность предшественника. Это позволит сгладить внутренние противоречия от столь серьезного изменения статус-кво. По-иному обстоят дела в Сирии, где большая часть американского присутствия приходится на частные военные компании», – акцентирует собеседник.

    «Если выход из Ирака сопряжен с вопросом высоких бюджетных трат, то с территориями в Сирии данных проблем нет. Таким образом, снижение присутствия на Ближнем Востоке позволит Штатам распределить больше сил в пользу Юго-Восточной Азии, где Вашингтон постепенно наращивает мощности для сдерживания КНР», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным, полученным от неназванного источника, эта тема приобрела особую актуальность на фоне широкой региональной нестабильности. В настоящее время на территориях, подконтрольных Багдаду, располагается 2500 солдат Пентагона.

    Основной темой для обсуждения станет график вывода войск. США настаивают на том, чтобы процесс учитывал сложившуюся в Ираке ситуацию, а также степень стабильности местных силовых структур. Однако руководство ближневосточной страны подчеркивает, что обозначаемые даты не должны зависеть от сопутствующих обстоятельств.

    Телеканал напоминает, что переговоры о будущем военном присутствии Штатов в Ираке были начаты еще в прошлом году, до того, как начался конфликт между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что вывод американских войск может обернуться «крупной победой» Ирана.

    Позже спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что по имеющимся у РФ данным, Вашингтон согласился с требованием Багдада и начал вывод войск из этой страны. По его словам, о реальности этой информации сложно судить. Кроме того, процесс может затянуться на продолжительное время.

    Параллельно с этим издание Foreign Policy сообщило, что руководство США изучает вопрос о полном выходе с сирийской территории. Отмечается, что Вашингтон больше не интересует присутствие в этой стране, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет.

    Позже Белый дом опроверг данную информацию, подчеркнув, что возможность вывода войск из региона, подконтрольного Дамаску, не рассматривается. Ранее Иран нанес удары по объектам, которые использовались американскими и израильскими военными в Ираке и Сирии.

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