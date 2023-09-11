НАТО: Россия не намерена нападать на Румынию

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Россия не собирается нападать на Румынию

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что нет риска, что Румыния будет вовлечена в конфликт на Украине, или что этот конфликт распространится на НАТО. По словам Джоанэ, румынские власти проводят расследование по поводу найденных на севере уезда Тулча обломков БПЛА, передает ТАСС.

Джоанэ уверен, что не идет речи о преднамеренной атаке. Заместитель генсека НАТО пообещал, что собрался посетить районы в уезде Тулча вблизи украинских портов. Также он приветствовал решение США предоставить дополнительные самолеты для выполнения задач воздушной полиции в регионе Черного моря.

Ранее МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

Напомним, 4 сентября Минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории не соответствуют действительности.