В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА
Agerpres: МИД Румынии передал представителю России ноту протеста после обнаружения обломков БПЛА
МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные, хотя ранее румынское МО сообщило, что вооружение России никогда не создавало «прямых военных угроз» Румынии, сообщили СМИ.
Как сообщило агентство Agerpres, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в МИД, где госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства после обнаружения на территории страныфрагментов дронов, аналогичных тем, которые применялись российскими войскамина Украине, передает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что госсекретарь Юлиан Фота «решительно просил российскую сторону прекратить действия», которые «каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе».
Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Он подчеркнул, что объекты не представляют опасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.
Напомним, 4 сентября минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории минувшей ночью не соответствуют действительности.