Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА

Agerpres: МИД Румынии передал представителю России ноту протеста после обнаружения обломков БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило агентство Agerpres, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в МИД, где госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства после обнаружения на территории страныфрагментов дронов, аналогичных тем, которые применялись российскими войскамина Украине, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что госсекретарь Юлиан Фота «решительно просил российскую сторону прекратить действия», которые «каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе».

Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Он подчеркнул, что объекты не представляют опасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

Напомним, 4 сентября минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории минувшей ночью не соответствуют действительности.