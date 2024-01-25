Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.6 комментариев
Блиновская с семьей решили объявить о банкротстве
Адвокат Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов и неправомерном обороте средств платежей, сообщила, что блогер и ее семья будут вынуждены объявить о банкротстве из-за невозможности погасить налоговую задолженность.
Из-за наложенного судом ареста на активы и недвижимость Блиновская не располагает средствами для возмещения ущерба государству, сообщила адвокат Наталия Сальникова, передает ТАСС.
Так как суд арестовал квартиру родителей Блиновской и их расчетные счета с пенсионными накоплениями, они тоже вынуждены будут объявить о банкротстве, добавила адвокат.
Кроме того, в ходе судебного заседания, прошедшего накануне, суд наложил арест на квартиру бывшей жены брата Блиновской, деньги на расчетном счете ликвидированного в 2023 году ООО «Аквакультура-Хибины», а также на расчетные счета других компаний, к которым имеет отношение супруг блогерши Алексей. Так как счета компаний заблокированы с июня прошлого года (каждая на сумму 918 млн рублей), все они в ближайшее время могут подать заявление о банкротстве, сообщила Сальникова.
«Поскольку таких огромных сумм на счетах компаний не было и нет, а деятельность фактически прекращена в результате арестов, источники погашения налоговой задолженности сведены к нулю», – резюмировала она.
Напомним, Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей. В понедельник ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.