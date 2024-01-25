Блиновская с семьей решили объявить о банкротстве

Tекст: Валерия Городецкая

Из-за наложенного судом ареста на активы и недвижимость Блиновская не располагает средствами для возмещения ущерба государству, сообщила адвокат Наталия Сальникова, передает ТАСС.

Так как суд арестовал квартиру родителей Блиновской и их расчетные счета с пенсионными накоплениями, они тоже вынуждены будут объявить о банкротстве, добавила адвокат.

Кроме того, в ходе судебного заседания, прошедшего накануне, суд наложил арест на квартиру бывшей жены брата Блиновской, деньги на расчетном счете ликвидированного в 2023 году ООО «Аквакультура-Хибины», а также на расчетные счета других компаний, к которым имеет отношение супруг блогерши Алексей. Так как счета компаний заблокированы с июня прошлого года (каждая на сумму 918 млн рублей), все они в ближайшее время могут подать заявление о банкротстве, сообщила Сальникова.

«Поскольку таких огромных сумм на счетах компаний не было и нет, а деятельность фактически прекращена в результате арестов, источники погашения налоговой задолженности сведены к нулю», – резюмировала она.

Напомним, Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей. В понедельник ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.