  • Новость часаСК начал работу на месте падения сбитого Ил-76
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    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    7 комментариев
    24 января 2024, 19:39 • Новости дня

    В Киеве косвенно признали атаку на Ил-76 с украинскими пленными

    Генштаб ВСУ косвенно признал сбитие Ил-76 с пленными украинскими военными

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) косвенно признал, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ.

    В заявлении Генштаба говорится, что ВСУ «не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно с применением средств военно-транспортной авиации». Отмечается, что ВСУ и дальше будут «принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», передает ТАСС.

    Как указывает агентство, в заявлении не упоминается Ил-76. Текст был опубликован через несколько часов после авиакатастрофы, в нем есть отчет по ситуации в Харьковской области.

    Ранее в Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом.

    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    24 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
    @ gur.gov.ua

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.

    Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

    В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

    Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

    15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 09:15 • Новости дня
    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине

    Захарова: Россия удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москву удивил комментарий внешнеполитического ведомства Швейцарии о поиске путей перехода к мирному процессу по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги встречи представителей МИД Швейцарии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, отметив, что в ситуации с западными коллегами зачастую возникают разные оценки прошедших переговоров.

    «Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», – передает ТАСС слова дипломата.

    Она подчеркнула, что заявления о мирных переговорах от стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму, занимаются его финансированием и обучением боевиков ВСУ, – это политические манипуляции.

    Ранее Швейцария захотела провести в 2024 году мирную конференцию по Украине.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    24 января 2024, 14:33 • Новости дня
    Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за катастрофу Ил-76
    Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за катастрофу Ил-76
    @ Андрей Станавов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское министерство обороны не признало своей ответственности за авиакатастрофу Ил-76 в Белгородской области, на котором летели украинские военнопленные.

    Украинское Минобороны заявило, что не может подтвердить поражение Ил-76 в Белгородской области ВСУ, сообщило украинское телевидение, передает РИА «Новости».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто находился на борту упавшего самолета, погибли.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Издание «Украинская правда», заявившее, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяло эту новость после заявлений Минобороны России об украинских военнопленных на борту.

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    24 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, совершил акт безумного варварства и поставил под вопрос возможность заключения любых договоренностей с украинской стороной, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев показал полное пренебрежение к человеческой жизни, поскольку в нарушение договоренностей убил российских летчиков и бойцов сопровождения, а также «пустил в расход» собственных граждан.

    «Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», – подчеркнул дипломат. По его словам, нет сомнений в том, что данные Киевом гарантии будут нарушены: если они еще их не нарушили, то непременно нарушат.

    Украинская диктатура, указал он, продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы «боролись» и так ждали.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    24 января 2024, 14:02 • Новости дня
    Украинские СМИ убрали новость с заявлением об ответственности ВСУ за сбитый Ил-76
    Украинские СМИ убрали новость с заявлением об ответственности ВСУ за сбитый Ил-76
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Издание «Украинская правда», заявившее, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяла эту новость после заявлений Минобороны России о перевозившихся на самолете украинских военнопленных.

    Издание сообщало, что ВСУ якобы взяли на себя ответственность за сбитый Ил-76, но позже отредактировало новость, убрав эту подробность, передает РИА «Новости».

    Портал удалил информацию о том, что самолет сбили ВСУ, после того, как Минобороны России сообщило о нахождении на борту украинских пленных.

    Напомним, в среду в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Российское Минобороны указало, что на борту находились 74 человека, 65 из них – пленные военнослужащие ВСУ, которых везли для обмена с киевским режимом. Также в самолете были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    24 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Около Снигиревки ВСУ готовят мобилизованных и выстраивают оборону

    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра. Кроме того, в этот район привозят мобилизованных, чтобы они привыкли к обстрелам и их можно было отправить на другие участки фронта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    Ранее жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих.

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    24 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Стало известно о задержании сотрудницы РАН в Петербурге за поддержку Украины

    «Фонтанка»: Сотрудницу РАН в Петербурге задержали за поддержку Украины после обращения студента СПбГУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Студент СПбГУ из Донецка, который работает с молодежью в Санкт-Петербурге, обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН, высказывавшейся в поддержку Киева, пишут СМИ.

    Самому студенту 22 года. Он сообщил полиции, что во время разговора с ним сотрудница Института прикладной астрономии РАН выразила поддержку Украине. Кроме того, на рюкзаке у женщины был шеврон в виде сине-желтого флага размером пять на три сантиметра, пишет «Фонтанка».

    Известно также, что после начала спецоперации сотрудница РАН подписывала открытое письмо против боевых действий на Украине.

    По информации издания, женщину задержали вечером вторника у станции «Владимирская». В ее действиях усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС России, говорится в публикации.

    Обратившийся с заявлением студент, по информации газеты, выступает на различных мероприятиях в качестве спикера. Высшее образование он получил в Донецке, отправился на фронт добровольцем, после чего демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

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    24 января 2024, 09:39 • Новости дня
    После атаки украинских БПЛА в Орле повреждены несколько многоэтажек

    Мэр Парахин: Несколько многоквартирных домов повреждены в Орле после атаки украинских БПЛА

    После атаки украинских БПЛА в Орле повреждены несколько многоэтажек
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки украинских беспилотников в Северном и Железнодорожном районах Орла повреждения получили несколько домов, сообщил мэр города Юрий Парахин.

    Парахин написал в своем Telegram-канале, что утром среды в небе над Орлом были обезврежены БПЛА. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Он уточнил, что в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах были выбиты стекла. При этом полный объем ущерба в настоящее время устанавливается. Жильцам поврежденных домов предложили размещение в пунктах временного пребывания.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства ПВО сбили в регионе несколько украинских беспилотников.

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    24 января 2024, 10:10 • Новости дня
    Прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом»

    Биограф Шустер написал в книге о том, как Зеленский прятался в бункере после начала СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Биограф Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

    В книге The Showman, фрагменты которой приводит Bloomberg, рассказывается, что тяжелее всего Зеленскому приходилось ночью: спал он на узкой кровати, не позволяющей ворочаться, а жужжание его телефона не прекращалось. В укрытии, как сообщается, практически не было еды, на общей кухне – «мясные консервы с черствым хлебом», передает содержание книги «Вечерняя Москва».

    Сам Зеленский был бледен и жаловался на нехватку солнечного света и свежего воздуха. Помощница описывала президента Украины как «ходячий труп», отмечая, что «живой человек не может так выглядеть», говорится в книге.

    О порядке и обстановке в бункере президента Украины журналист Times рассказывал в феврале прошлого года. Кроме того, сам Зеленский показывал расположенное в здании офиса президента Украины помещение, в котором он живет.

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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

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    Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС

    Представители «Альтернативы для Германии» и французской фракции «Патриоты» допустили выход обеих стран из ЕС. Данные заявления сделаны на фоне резкого роста одобрения евроскептицизма и продолжающегося экономического спада объединения. Действительно ли Берлин и Париж могут покинуть Евросоюз? И нужно ли России сохранение этой организации в будущем? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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