Раскрыта схема мошенников с оставленными в автосервисах машинами

Tекст: Алексей Дегтярев

Не все автолюбители знают об этой схеме, следует помнить, что как и в случае со звонками от «службы безопасности банка» при подозрениях лучше перезванивать на СТО самим, сказала Овчинникова «Газете.Ru».

Мошенники звонят на СТО и представляются владельцами машин, обманом узнают подробности ее ремонта, выспрашивают номер телефона, который оставил клиент, и просят поменять его на другой.

Иногда злоумышленники узнают номер телефона владельца машины по госномеру с помощью баз данных. После этого они звонят владельцам транспортного средства и заявляют о проблемах с ремонтом. В итоге они просят внести предоплату за работы по номеру телефона. После получения денег они скрываются.