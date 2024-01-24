Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
Раскрыта схема мошенников с оставленными в автосервисах машинами
Злоумышленники начали обманывать оставивших на СТО машины владельцев обмануть с помощью подмены номера телефона, сообщила директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова.
Не все автолюбители знают об этой схеме, следует помнить, что как и в случае со звонками от «службы безопасности банка» при подозрениях лучше перезванивать на СТО самим, сказала Овчинникова «Газете.Ru».
Мошенники звонят на СТО и представляются владельцами машин, обманом узнают подробности ее ремонта, выспрашивают номер телефона, который оставил клиент, и просят поменять его на другой.
Иногда злоумышленники узнают номер телефона владельца машины по госномеру с помощью баз данных. После этого они звонят владельцам транспортного средства и заявляют о проблемах с ремонтом. В итоге они просят внести предоплату за работы по номеру телефона. После получения денег они скрываются.