Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
В Ленобласти перевернулся школьный автобус
В Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет и перевернулся на бок
Школьный автобус съехал в кювет и перевернулся на бок, дети не пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как сообщили в ведомстве, на автодороге Пески – Сосново – Подгорье в Выборгском районе Ленобласти 38-летний водитель школьного автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок в кювете, передает РИА «Новости». В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь детей, никто не пострадал.
Ранее в аварии со школьным автобусом в Туве пострадали девять человек.