В аварии со школьным автобусом в Туве пострадали девять человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла на дороге Кызыл – Эрзин, по предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге ВАЗ-2115 и столкнулся с ним, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В автобусе было 17 детей, взрослый сопровождающий и водитель, он ехал в сторону левобережных дач Кызыла, он развозил несовершеннолетних по домам.

После аварии в больницу доставили пятерых детей и сопровождающего. Водителя легковушки отправили в реанимацию. У него в салоне также было двое несовершеннолетних пассажиров, им назначили амбулаторное лечение.