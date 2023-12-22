Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.19 комментариев
В аварии со школьным автобусом в Туве пострадали девять человек
В Туве произошло столкновение школьного автобуса и легковушки, пострадали девять человек, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла на дороге Кызыл – Эрзин, по предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге ВАЗ-2115 и столкнулся с ним, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В автобусе было 17 детей, взрослый сопровождающий и водитель, он ехал в сторону левобережных дач Кызыла, он развозил несовершеннолетних по домам.
После аварии в больницу доставили пятерых детей и сопровождающего. Водителя легковушки отправили в реанимацию. У него в салоне также было двое несовершеннолетних пассажиров, им назначили амбулаторное лечение.