Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
В Кремле заявили о планах расширять взаимодействие со странами Африки
Песков: Россия планирует расширять взаимодействие с африканскими странами
Россия намерена расширять взаимодействие со странами Африки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В частности, отметил он, Москве над чем есть работать с Республикой Чад, передает ТАСС.
«Чад – одна из африканских стран, наш потенциальный партнер. Все возможности взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать», – сказал он.
Газета ВЗЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия переходит к стратегическому мышлению в Африке.