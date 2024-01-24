В Кремле заявили о планах расширять взаимодействие со странами Африки

Песков: Россия планирует расширять взаимодействие с африканскими странами

Tекст: Елизавета Шишкова

В частности, отметил он, Москве над чем есть работать с Республикой Чад, передает ТАСС.

«Чад – одна из африканских стран, наш потенциальный партнер. Все возможности взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать», – сказал он.

Газета ВЗЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия переходит к стратегическому мышлению в Африке.