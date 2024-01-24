Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа и немедленно прекратить военные действия в регионе

Tекст: Денис Тельманов

«Израиль должен немедленно изменить свой курс и остановить неизбирательные военные нападения на сектор Газа и его разрушение», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

По его словам, все стороны международного сообщества должны приложить усилия для содействия немедленному прекращению огня в Газе и для предотвращения распространения конфликтной ситуации на Красное море и весь Ближний Восток.

Чжан Цзюнь указал, что все стороны должны «проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые приведут к эскалации».

Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и обвинил страну в финансировании ХАМАС и других радикальных движений на Ближнем Востоке.

При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.