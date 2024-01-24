Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа
Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа и немедленно прекратить военные действия в регионе
Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации призвал Израиль изменить свой курс в отношении сектора Газа и прекратить неизбирательные военные удары по анклаву.
«Израиль должен немедленно изменить свой курс и остановить неизбирательные военные нападения на сектор Газа и его разрушение», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.
По его словам, все стороны международного сообщества должны приложить усилия для содействия немедленному прекращению огня в Газе и для предотвращения распространения конфликтной ситуации на Красное море и весь Ближний Восток.
Чжан Цзюнь указал, что все стороны должны «проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые приведут к эскалации».
Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и обвинил страну в финансировании ХАМАС и других радикальных движений на Ближнем Востоке.
При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.