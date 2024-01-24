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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 02:13 • Новости дня

    Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа

    Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа и немедленно прекратить военные действия в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации призвал Израиль изменить свой курс в отношении сектора Газа и прекратить неизбирательные военные удары по анклаву.

    «Израиль должен немедленно изменить свой курс и остановить неизбирательные военные нападения на сектор Газа и его разрушение», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

    По его словам, все стороны международного сообщества должны приложить усилия для содействия немедленному прекращению огня в Газе и для предотвращения распространения конфликтной ситуации на Красное море и весь Ближний Восток.

    Чжан Цзюнь указал, что все стороны должны «проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые приведут к эскалации».

    Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и обвинил страну в финансировании ХАМАС и других радикальных движений на Ближнем Востоке.

    При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    22 января 2024, 03:15 • Новости дня
    Израиль отреагировал на упоминание Захаровой Холокоста в связи с иском о геноциде

    Представитель МИД Израиля счел неуместным использование Россией темы Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

    Дипломат поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР, отметив, что использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России причиняет ущерб жертвам и выжившим в нем, передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила, что решение ФРГ противодействовать иску ЮАР с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа не удивило Россию. Она отметила, что Берлин оказал Тель-Авиву медвежью услугу, сославшись на «учет истории Германии и преступление против человечности».

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня
    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 19:19 • Новости дня
    Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 08:15 • Новости дня
    WSJ: Израиль уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американской разведки.

    По ее сведениям, Израиль ликвидировал до 30% боевиков ХАМАС и эти цифры «пока далеки от целей Израиля». До начала конфликта американская разведка оценивала число боевиков ХАМАС в количестве до 30 тыс. человек, передает ТАСС.

    Газета отмечает также, что у ХАМАС «все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев».

    Ранее Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана.

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    22 января 2024, 01:44 • Новости дня
    ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.

    Движение опубликовало брошюру «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», в которой объясняет свою позицию и мотивы атаки на Израиль, передает РИА «Новости».

    Как следует из брошюры, во время проведения операции произошли ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой. О каких именно ошибках идет речь, в публикации не указано.

    Ранее Израиль отверг требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников.

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    21 января 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху: Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

    Он заявил, что Израиль вернул 110 заложников и намерен вернуть всех. По словам Нетаньяху, он работает над этим круглосуточно, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода израильских войск из Газы.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.

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    22 января 2024, 10:45 • Новости дня
    Боррель призвал к «решению на основе двух государств» на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе призвал к созданию палестинского государства и его сосуществованию с Израилем.

    «Я не буду больше говорить про мирный процесс, только про решение на основе двух государств», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжит выступать против создания палестинского государства.

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    23 января 2024, 19:31 • Новости дня
    Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

    Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает не допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.

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    23 января 2024, 17:12 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).

    Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.

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    23 января 2024, 04:47 • Новости дня
    Израиль обстрелял больницу «Насер» на юге сектора Газа

    Израильская армия обстреляла больницу «Насер» на юге сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля ведет интенсивный обстрел города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где находится больница «Насер».

    Израильские военные ведут массированный артиллерийский обстрел окрестностей медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Кроме того, армия Израиля проводят рейды в центральных и восточных районах города.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа ударом с воздуха.

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    23 января 2024, 05:49 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Австралия объявила о введении новых санкций против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии объявили о новых санкциях в отношении 12 человек и трех организаций, связанных с палестинским движением ХАМАС, группировкой «Исламский джихад» и шиитской организацией «Хезболла», заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

    «К числу лиц, подпадающих под рестрикции, относятся лидеры ХАМАС, финансовые посредники, лица, обеспечивающие подготовку боевиков-террористов, а также три организации, связанные с финансированием движения», – приводит ТАСС слова Вонг.

    Она отметила, что австралийские санкции совпадают с санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

    Австралийские санкции включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов граждан и организаций, попавших под ограничения, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним.

    Перед этим Австралия ввела санкции в отношении палестинского движения ХАМАС, группировки «Исламский джихад» и шиитской организации «Хезболла», также в отношении связанных с ними 17 физических и семи юридических лиц.

    Ранее сообщалось, что власти Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия на территории всего государства. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

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    23 января 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров заявил о важности создания Государства Палестина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики в Нью-Йорке подчеркнул важность решения конфликта на Ближнем Востоке и создания Государства Палестина.

    Государство должно быть создано в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и жить оно должно в мире и безопасности с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее о важности и необходимости создания независимого Государства Палестина говорил президент России Владимир Путин.

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    22 января 2024, 13:47 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух отрядов террористов в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа.

    Как говорится в сообщении, в северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛа при нанечении авиаудара уничтожили «вооруженный террористический отряд», передает ТАСС.

    Там добавили, что в центральной части сектора Газа был ударом с воздуха уничтожен отряд, «продвигавшийся к военнослужащим, находившимся в этом районе».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада».

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