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Путин рассказал о вкладе башкир в защиту России в 1812 году
Башкирия добровольно присоединилась к России, ее мужчины занимались охраной границ государства, башкиры старше 15 лет приняли участие в войне 1812 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских конкурсов.
Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ попросил многодетную семью Ахмеровых из Башкирии спеть песню. Они исполнили фрагмент песни «Моя семья». Ахмеровы являются победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».
После этого глава государства поинтересовался у Ахмеровых, посетили ли они уже экспозицию республики на выставке «Россия». Узнав, что еще нет, Путин сказал, что стенд Башкирии полностью отражает величие республики. Глава государства отметил, что очень любит республику и ее жителей.
«Башкирия, напомню историю, присоединилась добровольно, просила принять ее в Российское государство. И я много раз говорил, повторю еще раз: взяли на себя башкиры функции пограничной стражи, а в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней, всех мужчин с 15 лет», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.
В ходе общения с участниками и победителями всероссийских конкурсов Путин также назвал Россию семьей семей.