Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

Tекст: Ольга Никитина

Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.