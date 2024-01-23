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    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    36 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    70 комментариев
    23 января 2024, 02:03 • Новости дня

    Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

    Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена

    «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.

    При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    21 января 2024, 23:49 • Новости дня
    Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа

    Губернатор Флориды Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента США, и выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.

    Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании из-за явного пути к победе. По его словам, он бы обязательно продолжил участие в электоральном процессе при наличии у него возможности «сделать хоть что-то» для достижения желаемого результата, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что намерен поддержать Трампа, который, заслуживает еще одного шанса и превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена.

    Ранее Трампа поддержал бизнесмен Вивек Рамасвами, также вышедший из президентской гонки.

    Также поддержку Трампу пообещал сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший до ноября 2023 года на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии.

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    22 января 2024, 11:34 • Новости дня
    Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

    РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

    Tекст: Ольга Никитина

    Под президентский указ о поиске российской государственной собственности за границей может попасть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты – фабрики, заводы, судоверфи, пишут СМИ со ссылкой на историков.

    Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

    Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

    Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

    Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

    Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

    Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.

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    22 января 2024, 12:07 • Новости дня
    Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем в семь раз

    Tекст: Ольга Никитина

    Экспорт пассажирских автомобилей из Китая в Россию за 2023 год вырос до 11,5 млрд долларов с 1,6 млрд долларов по итогам 2022 года, то есть в 7,2 раза, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    Как сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), за прошлый год поставлено на зарубежные рынки в общей сложности 4,1 млн автомобилей (+63,7%), передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных 240,11 млрд долларов.

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    22 января 2024, 07:01 • Новости дня
    Трамп причислил Хейли к поджигателям войны

    Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США Никки Хейли частью больного политического класса

    Трамп причислил Хейли к поджигателям войны
    @ Greg Hauenstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал Никки Хейли, единственную соперницу в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии, частью «больного политического класса», от которого он хотел бы избавить Соединенные Штаты.

    Трамп заявил, что изгонит людей, которые хотят все время устраивать войны и «заработать кучу денег для производителей ракет». По его словам, Никки Хейли принадлежит к этому политическому классу, передает РИА «Новости».

    Он снова повторил, что США ближе к третьей мировой войне, раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке и пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до переезда в Белый дом.

    Также Трамп причислил Хейли к «глобалистам», которых он тоже хочет «вышвырнуть» вместе с коммунистами и фашистами, так называемым больным политическим классом, которые по-настоящему ненавидят США.

    По его словам, Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, ею будет легче манипулировать, если она представит Республиканскую партию на президентских выборах 2024 года.

    «Радикально левые демократы знают, что ее легко победить… Она неизбираема», – сказал Трамп.

    Хейли, которую сам Трамп в свое время назначил постоянным представителем США в ООН, выступает за продолжение многомиллиардной помощи Украине в конфликте с Россией.

    Ранее Хейли заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

    Между тем, согласно опросу, проведенному по заказу телеканала CNN, Трамп значительно опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. За Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за Никки Хейли – 39%.

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    20 января 2024, 06:38 • Новости дня
    Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

    Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, увеличив поставки в 2023 году на 24%

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китайскую народную республику, сообщила таможня КНР.

    За 2023 год России экспортировала в Китай 107 млн тонн, что является максимальным показателям среди других поставщиков Китая, передает ТАСС со ссылкой на китайскую таможню.

    Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом объем поставок нефти из России и Китай увеличился на 24%.

    Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных 240,11 млрд долларов, импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил 129,14 млрд долларов, а экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9%, составив около 110,97 млрд долларов.

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    20 января 2024, 05:24 • Новости дня
    Популярный среди республиканцев сенатор Скотт поддержал выдвижение Трампа

    Популярный среди республиканцев сенатор Тим Скотт поддержал выдвижение кандидатуры Дональда Трампа на выборы президента

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший до ноября 2023 года на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, заявил о поддержке кандидатуры Дональда Трампа.

    «Нам нужен президент, который закроет нашу южную границу... Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен президент Дональд Трамп», – заявил Скотт во время выступления Трампа перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

    Газета The New York Times отмечала, что поддержки Скотта добивались другие претенденты на участие в президентских выборах от республиканцев – экс-постпред США при ООН и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис.

    Единственный чернокожий республиканец в Сенате Скотт отказался от участия в выборах в ноябре 2023 года. Он объявил о своем решение покинуть президентскую гонку через несколько дней после третьих первичных дебатов республиканской партии.

    При этом по поводу конфликта на Украине Скотт заявлял, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам его страны.

    Ранее Трампа поддержал бизнесмен Вивек Рамасвами, также вышедший из президентской гонки.


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    22 января 2024, 03:30 • Новости дня
    Хейли заявила о намерении идти против Трампа

    Кандидат в президенты США Хейли заявила о намерении идти против Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Конкурент экс-президента Дональда Трампа, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и собирается победить.

    После того, как губернатор Флориды Рон Десантис снялся в пользу Трампа, Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года остались «один мужчина и одна леди». При этом она назвала Десантиса, который ее раскритиковал, отличным губернатором и пожелала ему всего хорошего, передает РИА «Новости».

    Между тем, согласно опросу, организованному CNN, Хейли грозит отставание в 11 процентных пунктов от Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире, но сниматься с гонки она не собирается до внутрипартийных выборов в ее родной Южной Каролине. Она считает, что выиграет и будет республиканским кандидатом в президенты.

    По ее словам, семьдесят процентов американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден, и она привыкла к тому, что люди ее недооценивают.

    Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента США, и выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

    Между тем, согласно опросу, проведенному по заказу телеканала CNN, Трамп значительно опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. За Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за Никки Хейли –39%

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    21 января 2024, 04:48 • Новости дня
    Трамп заявил, что США превратились в свалку

    Дональд Трамп заявил, что США превратились в свалку для остального мира

    Tекст: Вера Басилая

    Под руководством президента Джо Байдена США превратились в свалку для всего остального мира, заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.

    Трамп считает, что демократия в США в опасности «из-за некомпетентности Байдена», который превратил страну в свалку.

    Также он призвал сторонников в Нью-Гемпшире «встать с кроватей», послать ясный сигнал о единстве, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, его соперница бывший постпред США при ООН Никки Хейли «использует деньги радикальных демократов», а оппоненты желают ее победы в борьбе за номинацию, потому что затем смогут легко выиграть у нее основную кампанию. Трамп на митинге назвал ее «абсолютно неизбираемой».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее пугает перспектива победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах.

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    21 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина и президента Египта в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Соответствующие планы он подтвердил РИА «Новости».

    Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.

    Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.

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    22 января 2024, 02:30 • Новости дня
    Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена

    Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США.

    «Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Так миллиардер прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC, в котором он заявил, что голосовал за Байдена на выборах 2020 года.

    Ранее Маск заявил о доверии теперь уже бывшему кандидату на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который снялся с выборов.

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    21 января 2024, 23:02 • Новости дня
    Трамп стал лидером в предвыборном опросе CNN перед праймериз в Нью-Гэмпшире

    Опрос CNN: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп значительно опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, свидетельствует опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.

    Так, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли -–39%, а за губернатора Флориды Рона Десантиса – только на 6%, передает РИА «Новости».

    В Нью-Гэмпшире к партийному голосованию допускают избирателей без принадлежности к партии. Среди них Хейли поддерживают 58%, а Трампа – 30%, среди зарегистрированных республиканцев за Трампа готовы голосовать 67%, а за Хейли –23%.

    Опрос проводился исследовательским центром университета Нью-Гэмпшира в период с 16 по 19 января среди 2348 человек, заявленная погрешность - плюс-минус два процентных пункта.

    Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин назвала Трампа единственным человеком, которого боится действующий президент США Джо Байден.

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    22 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России

    Кремль: Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые»

    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России, сообщили в Кремле.

    В форуме участвуют более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО, говорится в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

    В 2023 году всероссийский конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в конкурсе приняли 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3444 семьи).

    Участниками конкурса «Это у нас семейное» являются около 600 тыс. человек (более 100 тыс. семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году семьи ждут окружные полуфиналы и финал.

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    22 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Кремль: Путин и ас-Сиси дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС

    Кремль: Путин и ас-Сиси 23 января дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщили в Кремле.

    В анонсе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

    Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

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    22 января 2024, 09:52 • Новости дня
    В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

    Дипломатический источник: В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.

    Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию.

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    22 января 2024, 14:24 • Новости дня
    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию

    Политолог Федорова: Граждане считают, что именно Владимир Путин способен обеспечить высокий уровень жизни в стране

    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордные показатели кампании по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина демонстрируют сильную гражданскую позицию россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч.

    «Российское общество переживает исторический максимум поддержки Владимира Путина. Уровень одобрения беспрецедентный. Вокруг кандидата сплотились все слои населения нашей огромной страны. Граждане видят изменения к лучшему, произошедшие в их жизни за последние годы, и хотят сохранить заданный курс», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», – отмечает эксперт.

    «Этим и объясняются столь внушительные результаты кампании по сбору подписей за кандидата. Уже сейчас его поддержали три миллиона человек. Показатель в несколько раз превышает число людей, решивших оставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в 2018 году», – подчеркивает собеседница.

    «Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», – считает она.

    «Нельзя не отметить и неоценимый вклад людей, работающих в рамках этой кампании. Тысячи волонтеров по всей стране с гордостью занимаются сбором подписей. Без них столь поразительные результаты были бы невозможны», – резюмирует Федорова.

    Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков. Данный результат был обеспечен в период с 23 декабря по 22 января.

    «Такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – подчеркнул он.

    По словам сопредседателя избирательного штаба Марьяны Лысенко, в ЦИК было предоставлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. Она отметила, что кампания фактически пришлась на новогодние праздники. «Люди работали самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – подчеркнула она.

    Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. Отмечается, что к составлению перечня, поданного в ЦИК, подходили с максимальной строгостью.

    «Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – отметил Блажеев. Подписи избирателей, необходимые для регистрации Владимира Путина, были переданы в Центризбирком в понедельник. Сами выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

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    «За свою любовь к России он лишился всего». Такими словами эксперты описывают ситуацию с литовским активистом, сбежавшим от политических преследований в Россию, но внезапно оказавшимся перед угрозой депортации. Этот случай не уникален – часто зарубежные соотечественники, решившие перебраться в Россию, сталкиваются с разного рода трудностями. О чем идет речь и как помочь этим людям? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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