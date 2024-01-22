В ДНР сообщили о готовности запустить 18 промышленных предприятий в 2024 году

Зампред правительства ДНР Васильев: В первой половине 2024 года в ДНР появится Стратегия развития промышленности

Tекст: Олег Исайченко

«В республике почти 360 предприятий. Это больше, чем в любом из новых регионов России. И это с учетом того, что пока мы освободили меньше 60% ДНР. Из этих 360 предприятий работающими значатся порядка 250», – рассказал Владислав Васильев, заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю.

«Более 60 предприятий находятся на линии боевого соприкосновения (ЛБС), многие производства, даже не будучи на ЛБС, регулярно обстреливаются. Часть предприятий обесточены, разрушены подходящие железнодорожные пути, накоплены немалые долги, есть вопросы по эффективности работы отдельных временных администраторов. На все эти вопросы накладывается необходимость перехода на российские технические стандарты, которые могут сильно отличаться от тех, по которым предприятия работали до сих пор», – добавил спикер.

Вместе с тем собеседник подчеркнул, что у ДНР «огромный промышленный потенциал, с которым можно и нужно работать». «Уже в текущем году мы планируем запустить 18 крупных предприятий – это то, что можно сделать сравнительно быстро. Параллельно первую половину года мы посвятим разработке Стратегии развития промышленности ДНР», – пояснил он.

«Нам предстоит наладить системную работу с потенциальными инвесторами, раскрыть весь потенциал мер государственной поддержки. Очень много и «работы в поле». По несколько раз в неделю я выезжаю на предприятия, фиксируем проблемы, которые решаем вместе с правительством республики и федеральными властями», – замечает чиновник.

«Но главное – нам предстоит менять систему управления и коммуникаций, сформированную еще при Украине и не до конца изжитую при ДНР. За восемь лет в регионе оформился местный бизнес, который развивался в сложных условиях и многого добился. Благодаря этому удалось удержать ситуацию в экономике, не допустить дефицита ключевых товаров, сохранить, пусть и со значительными потерями, промышленный потенциал. Но эта система имеет недостатки, которые сдерживают дальнейшее развитие», – акцентирует спикер.

«Сейчас в новых субъектах Российской Федерации в приоритете решение задач государственного масштаба: восстановление промышленности, насыщение рынка товарами, удержание цен. Федеральные и региональные органы власти видят, где существует системная проблема и как ее решить. И уже затем бизнес привлекается для решения приоритетных задач», – объяснил представитель республики.

«Только когда насущные проблемы в ДНР будут решены, а на смену старым практикам придет институциональная стройность российской управленческой системы, мы сможем чуть отпустить вожжи, следуя известному принципу «меньше государства», – заключил Васильев.

Напомним, в конце декабря минувшего года президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.