ДНР переходит на новую промышленную политику

Зампред правительства ДНР Владислав Васильев: Восстановление промышленности – главный приоритет региона

Tекст: Глеб Простаков

В конце декабря во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.

ВЗГЛЯД: Десять лет военных действий в регионе – это не только разрушения от обстрелов, но и остановка в развитии, отсутствие капитальных инвестиций, физическое и моральное устаревание. Как бы вы оценили текущее состояние промышленности Донбасса?

Владислав Васильев: Давайте отвечу с помощью цифр. В республике почти 360 предприятий. Это больше, чем в любом из новых регионов России. И это с учетом того, что пока мы освободили меньше 60% ДНР. Славянско-Краматорская агломерация, Горняк, Угледар, Курахово добавят нам еще десятки предприятий, которые предстоит восстанавливать и развивать.

Из этих 360 предприятий работающими значатся порядка 250. Почему значатся? Потому что большая часть из них – это отдельное уцелевшее оборудование, на котором может выпускаться ограниченный ассортимент продукции.

Более 60 предприятий находятся на линии боевого соприкосновения (ЛБС), многие производства, даже не будучи на ЛБС, регулярно обстреливаются. Часть предприятий обесточены, разрушены подходящие железнодорожные пути, накоплены немалые долги, есть вопросы по эффективности работы отдельных временных администраторов. На все эти вопросы накладывается необходимость перехода на российские технические стандарты, которые могут сильно отличаться от тех, по которым предприятия работали до сих пор.

Теперь о хорошем. У ДНР огромный промышленный потенциал, с которым можно и нужно работать! Уже в текущем году мы планируем запустить 18 крупных предприятий – это то, что можно сделать сравнительно быстро. Параллельно первую половину года мы посвятим разработке Стратегии развития промышленности ДНР.

Стратегия даст ответы на ключевые вопросы: каков фокус восстановления, как промышленность ДНР будет вписана в программы развития промышленности России в целом, какова роль межрегиональной кооперации, промышленных кластеров и технопарков. Проще говоря, этот документ – видение того, что будет представлять собой промышленный сектор республики в новых реалиях.

ВЗГЛЯД: Существует ли видение перспектив восстановления? Что стоит реанимировать и развивать, а чему проще дать «умереть», сосредоточив дефицитные ресурсы на перспективных отраслях и предприятиях?

В. В.: Ответ по фокусу восстановления даст Стратегия. Но реанимировать производство и создавать рабочие места нужно здесь и сейчас. Нам предстоит наладить системную работу с потенциальными инвесторами, раскрыть весь потенциал мер государственной поддержки. А это и льготное финансирование по линии Фонда развития промышленности, и субсидия на закупку оборудования по линии федерального Минпромторга, и субсидии на НИОКР по современным технологиям, и налоговые льготы, предусмотренные для участников СЭЗ, и многое другое.

Очень много и «работы в поле». По несколько раз в неделю я выезжаю на предприятия, фиксируем проблемы. Кому-то нужно помочь наладить сбыт продукции, кому-то – найти уникальное оборудование и комплектующие, другим – решить вопросы по регистрации имущества и т. п. Решаем все эти проблемы вместе с правительством республики и федеральными властями.



Заместитель председателя правительства ДНР Владислав Васильев





Но главное – нам предстоит менять систему управления и коммуникаций, сформированную еще при Украине и не до конца изжитую при ДНР. За восемь лет в регионе оформился местный бизнес, который развивался в сложных условиях и многого добился. Благодаря этому удалось удержать ситуацию в экономике, не допустить дефицита ключевых товаров, сохранить, пусть и со значительными потерями, промышленный потенциал. Но эта система имеет недостатки, которые сдерживают дальнейшее развитие.

Раньше местный бизнес договаривался с властью, выживал. Сейчас в новых субъектах Российской Федерации в приоритете решение задач государственного масштаба: восстановление промышленности, насыщение рынка товарами, удержание цен. Федеральные и региональные органы власти видят, где существует системная проблема и как ее решить. И уже затем бизнес привлекается для решения приоритетных задач. Только когда насущные проблемы в ДНР будут решены, а на смену старым практикам придет институциональная стройность российской управленческой системы, мы сможем чуть отпустить вожжи, следуя известному принципу «меньше государства».

ВЗГЛЯД: «Азовсталь» почти полностью разрушена и вряд ли подлежит восстановлению. Как обстоят дела с другими грандами донбасской промышленности – мариупольскими ММК им. Ильича, «Азовмашем», горловским «Стиролом»?

В. В.: По ММК им. Ильича есть четкая позиция главы ДНР Дениса Пушилина и федеральных властей – предприятие будет восстановлено. Это предприятие-гигант с огромным удельным весом в промышленности республики и потенциалом создания тысяч рабочих мест для местных специалистов. Уже в этом году заработают отдельные цеха завода. Сейчас мы работаем над планом его развития, который будет вписан в республиканскую промышленную Стратегию. Запуск ММК им. Ильича даст порядка миллиарда рублей налоговых поступлений в месяц. Предприятие сможет обеспечить работой свыше 27 тыс. специалистов, а с учетом смежных производств, эту цифру смело можно множить на три.

Горно-металлургическая отрасль была и в ближайшие годы останется драйвером экономики ДНР. Но нужно взвешенно подойти к вопросу восстановления металлургических мощностей, соблюсти баланс интересов субъекта Федерации ДНР и всей отрасли.

Не бездумно наращивать выплавку стали, а сделать акцент на более высоких переделах, дающих продукцию для российского судостроения, машиностроения, автопрома и других отраслей, в которых активно идет импортозамещение.

Что касается «Стирола», то предприятие очень сильно пострадало. Горловка до сих пор находится под интенсивными обстрелами. Завод мы полностью восстановим, и теракт на аммиакопроводе Тольятти – Горловка – Одесса станет для нас дополнительным стимулом производить на «Стироле» не сырье для западных рынков, а конечный продукт – минеральные удобрения.

Огромная производственная площадка «Азовмаша» вошла в состав региональной компании «Алмаз». Уже сейчас мы видим интерес к площадке «Азовмаш» со стороны госкорпорации «Ростех» и крупных частных компаний. Дальше – вопрос инвестиций и отлаживания промышленной кооперации.

ВЗГЛЯД: Промышленность – это не только про станки, оборудование и инфраструктуру, но и про кадры. Военный конфликт заставил многих людей уехать из ДНР. Как помочь им вернуться, как привлечь ценные кадры из других регионов России на работу в не самый безопасный субъект Федерации?

В. В.: Вы абсолютно правы: мы испытываем дефицит кадров во всех сферах экономики. В промышленности – дефицит инженеров, в торговле – экспедиторов, водителей, в сельском хозяйстве некому собирать и обрабатывать урожай. Нужны бухгалтеры, кадровики, разнорабочие. Закончится война и люди потянутся домой, в ДНР. И мы должны создать условия для их возвращения. Это не моя сфера ответственности, но скажу вам следующее: реализуемая в регионе программа жилищного строительства учитывает людей, которые обязательно вернутся жить и работать в республику.

ВЗГЛЯД: Стоимость жизни в республике, находящейся на военном положении, сравнима со стоимостью жизни в Москве – самом состоятельном городе страны. Цены на многие продукты и лекарства, а также аренда жилья здесь выше, чем, например, в соседней Ростовской области. Чем вызван такой диссонанс и как с этим бороться?

В. В.: В регионе много военных и гражданских специалистов, которые, скажем так, могут выдержать ценник, сопоставимый с Москвой. Но восемь лет простые люди здесь держались не для того, чтобы с вхождением в состав России платить за продукты и лекарства втридорога. Поэтому мы сейчас тесно взаимодействуем с местными розничными сетями, оптовиками и производителями по группе социально-значимых товаров.

Цена на них не должна превышать цены в Ростовской области.

И если по крупным сетям у нас меньше вопросов, то отдельные магазины шаговой доступности, пользуясь дефицитом торговых точек в городах, не стесняются задирать цены. Мы с ними или придем к компромиссу, или применим доступные нам более жесткие меры реагирования в рамках закона, начиная со штрафов.

Кроме того, скорее рано, чем поздно, в регион зайдут крупные российские продовольственные и аптечные сети, оптовики и производители. И если местные бизнес хочет успешно конкурировать с ними, ему нужно принять законы и порядок государственного управления, принятый в Российской Федерации. Мы все здесь для того, чтобы помогать бизнесу развиваться. Но между интересами бизнеса и интересами простых людей мы всегда выберем людей.