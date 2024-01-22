В России началась подготовка общественных наблюдателей к выборам президента

По всей России началась подготовка общественных наблюдателей к выборам президента

Также в ближайшие дни в большинстве регионов ОШ приступают к подписанию соглашений с НКО и партиями о взаимодействии при наблюдении в дни президентских выборов, говорится в сообщении на сайте НОМ.

В ХМАО-Югре подготовка общественных наблюдателей в активной фазе – планируется, что на участки будут направлены более 2 тыс. человек. Образовательные семинары состоятся во всех муниципалитетах округа, рассказала руководитель общественного штаба Алсу Маганова. Вместе с тем на встрече с участием журналистов она заявила, что все дни голосования будет открыт Центр видеонаблюдения: «На экранах можно будет увидеть, как идет голосование на любом участке».

В Севастополе принципы независимого наблюдения за выборами разделяют «Единая Россия», СРЗП, «Новые люди» и Партия пенсионеров. Соглашение об этом между Общественной палатой региона и партиями было подписано накануне. Далее с их участием прошел круглый стол, который модерировал эксперт НОМ, член ОП города Севастополь Сергей Юхин. По его словам, общественный штаб работает открыто, это дискуссионная площадка для всех желающих получать о выборах только достоверные данные и объективные оценки.

Подготовка к президентским выборам полным ходом идет и в новых регионах России. К сегодняшнему дню там открыты общественные штабы по наблюдению за выборами, а в Запорожской области штаб уже заключил меморандум с некоммерческими организациями. Цель документа – привлечь как можно больше наблюдателей на выборы президента РФ в марте 2024 года, рассказал руководитель общественного штаба Антон Бибаров-Государев. Документ об объединении усилий в общественном контроле, добавил он, подписали реготделения Российских студенческих отрядов, Ассамблеи народов России, Комитет семей воинов Отечества Запорожской области и другие НКО.

В Челябинской области общественный штаб будет обеспечивать информационную открытость выборов совместно с реготделением Союза журналистов России – подписано соглашение о сотрудничестве. «Журналисты – наши ключевые партнеры в контроле и наблюдении за выборами. В том числе и от них зависит обеспечение прозрачности, информационная открытость избирательного процесса», – заметил руководитель общественного штаба Николай Дайнеко.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин на заседании общественного штаба отметил, что до 30 января обучающие семинары пройдут по всей территории региона. По его словам, более 6,5 тыс. наблюдателей пройдут подготовку, при этом, как отметил Стронгин, эти люди должны быть «политически нейтральными и неравнодушными». Как рассказал руководитель экспертной группы общественного штаба Евгений Семенов, корпус наблюдателей формируется из людей разного возраста, профессионального и жизненного опыта.

Как отметил член общественного штаба в Краснодарском крае Антон Коновалов, вовлеченность жителей края в программу подготовки наблюдателей высокая. «Мы преподаем будущим наблюдателям правовые основы, в частности избирательное законодательство, основы Конституции России, закон об общественном наблюдении. Вместе с тем мы рассказываем об опыте наших экспертов и наблюдателей, разбираем правовые и жизненные ситуации, которые возникают на избирательных участках, – сообщил эксперт.

Процесс обучения общественных наблюдателей в Калининградской области уже пересек экватор, в большинстве муниципалитетов обучение завершилось, рассказал руководитель группы подготовки и координации наблюдателей Общественного штаба Сергей Гриненко. «В этом году мы проводим обучающую программу в обновленном формате. Она дополнена опытом Единого дня голосования 2023 года, ситуациями из жизни, которые мы подробно разбираем с будущими наблюдателями», – рассказал эксперт.

Как сообщала ранее председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, к предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тыс. наблюдателей. Они будут работать на всех избирательных участках, контролировать процесс в центрах видеонаблюдения, осуществлять мониторинг организации дополнительных форм голосования, а «точкой координации» в этих вопросах станет региональный общественный штаб.

