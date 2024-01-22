Иммунолог объяснил схему действий при частых ОРВИ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Но если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьезно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды», – сказал Болибок «Вечерней Москве».

Маркером наличия инфекции в организме является также часто возникающий на губах герпес.

При этом у маленьких детей иммунная система сформирована хуже, поэтому они болеют чаще. Людям после 35 лет в случае частых рецидивов ОРВИ следует обратиться к врачу и сдать анализы, так как это может быть частичная иммунная недостаточность относительно конкретного возбудителя.

В качестве профилактики специалист посоветовал принимать поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что ослаблять иммунную систему может недосып.