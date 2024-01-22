СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.14 комментариев
Иммунолог объяснил схему действий при частых ОРВИ
При ослабленном иммунитете человек начинает чаще болеть ОРВИ, как прервать этот круг рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
«Но если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьезно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды», – сказал Болибок «Вечерней Москве».
Маркером наличия инфекции в организме является также часто возникающий на губах герпес.
При этом у маленьких детей иммунная система сформирована хуже, поэтому они болеют чаще. Людям после 35 лет в случае частых рецидивов ОРВИ следует обратиться к врачу и сдать анализы, так как это может быть частичная иммунная недостаточность относительно конкретного возбудителя.
В качестве профилактики специалист посоветовал принимать поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что ослаблять иммунную систему может недосып.