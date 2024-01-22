В Тбилиси не исключили поджога галереи в Абхазии для срыва грузино-абхазского потепления

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Первый вице-спикер парламента Грузии, бывший замгосминистра по урегулированию конфликтов Георгий Вольский заявил, что «в последнее время стала заметной положительная тенденция во взаимоотношениях (грузин и абхазов)».

«Я думаю, что случившееся связано с политикой, – сказал он. – Я часто общаюсь с Абхазией и хочу отметить, что в абхазском обществе произошли позитивные изменения (по отношению к грузинам)».

«Мне кажется, что поджигатели как раз противодействовали этому», – отметил Георгий Вольский.

Власти Грузии в последние годы активно осуществляют гуманитарные, экономические, культурные и образовательные программы, стремясь привлечь Абхазию и Южную Осетию.