СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
В Тбилиси не исключили поджога галереи в Абхазии для срыва грузино-абхазского потепления
Пожар в Национальной картинной галерее Абхазии, который уничтожил более 4 тыс. полотен, мог произойти из-за поджога, а злоумышленники хотели этим сорвать подвижки в отношениях грузин и абхазов, заявили в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Первый вице-спикер парламента Грузии, бывший замгосминистра по урегулированию конфликтов Георгий Вольский заявил, что «в последнее время стала заметной положительная тенденция во взаимоотношениях (грузин и абхазов)».
«Я думаю, что случившееся связано с политикой, – сказал он. – Я часто общаюсь с Абхазией и хочу отметить, что в абхазском обществе произошли позитивные изменения (по отношению к грузинам)».
«Мне кажется, что поджигатели как раз противодействовали этому», – отметил Георгий Вольский.
Власти Грузии в последние годы активно осуществляют гуманитарные, экономические, культурные и образовательные программы, стремясь привлечь Абхазию и Южную Осетию.