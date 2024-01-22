В общественном туалете в Сибири до смерти избили двух человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Уборщица общественного туалета утром 22 января сообщила правоохранителям, что в общественном отхожем месте на улице Ленина найдены двое мужчин с травмами головы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Один из них уже не подавал признаков жизни, второй скончался в больнице позднее.

Задержаны подозреваемые. Ими оказались жители Зеленогорска 17 и 19 лет. Дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.