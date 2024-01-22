СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
В общественном туалете в Сибири до смерти избили двух человек
В туалете города Зеленогорск в Красноярском крае нашли тело убитого мужчины, там же был найден второй сильно избитый человек, позднее он умер в больнице, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Уборщица общественного туалета утром 22 января сообщила правоохранителям, что в общественном отхожем месте на улице Ленина найдены двое мужчин с травмами головы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Один из них уже не подавал признаков жизни, второй скончался в больнице позднее.
Задержаны подозреваемые. Ими оказались жители Зеленогорска 17 и 19 лет. Дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.