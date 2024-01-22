На «Разговорах о важном» рассказали о полном освобождении Ленинграда от блокады

Урок носит название «Непокоренные», он посвящен 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщается в Telegram-канале «Разговоры о важном».

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, она стала одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Благодаря героизму, мужеству и непоколебимости жителей Ленинграда планам фашистов не суждено было реализоваться. Жители блокадного города ежедневно совершали настоящие подвиги: кто-то дежурил на крышах во время обстрелов, кто-то тушил зажигательные бомбы. А кто-то просто выживал в нечеловеческих условиях, не теряя человеческого достоинства.

В числе подвигов – мужество и доблесть ударных батальонов, прорвавших 18 января 1943 года вражеское кольцо. В январе 1944 года в в честь освобождения города от осады пустили салют.

О подвиге непокоренных ленинградцев рассказала главный герой занятия, почетный гражданин Петербурга, жительница блокадного Ленинграда, блокадный учитель Надежда Строгонова.

«Важно понимать какой ценой досталась это их жизнь. Когда рассказываешь о том, как жили в блокаде, у каждого ребенка, даже у самого черствого, дрогнет сердце. Детям самое главное пожелание – это дружба. Что один не сделает, сделаете вместе», – рассказала она.

Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. Согласно указу президента России о днях воинской славы, День Снятия Блокады Ленинграда отмечается 27 января. Именно в этот день советские войска окончательно отбили город у фашистских захватчиков.