  • Новость часаЗеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
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    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России
    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    60 комментариев
    22 января 2024, 13:36 • Новости дня

    На «Разговорах о важном» рассказали о полном освобождении Ленинграда от блокады

    На традиционном уроке «Разговоры о важном» 22 января с учащимися поговорили о 80-летии со дня полного освобождения Ленинграда от блокады фашистской Германии.

    Урок носит название «Непокоренные», он посвящен 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщается в Telegram-канале «Разговоры о важном».

    Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, она стала одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Благодаря героизму, мужеству и непоколебимости жителей Ленинграда планам фашистов не суждено было реализоваться. Жители блокадного города ежедневно совершали настоящие подвиги: кто-то дежурил на крышах во время обстрелов, кто-то тушил зажигательные бомбы. А кто-то просто выживал в нечеловеческих условиях, не теряя человеческого достоинства.

    В числе подвигов – мужество и доблесть ударных батальонов, прорвавших 18 января 1943 года вражеское кольцо. В январе 1944 года в в честь освобождения города от осады пустили салют.

    О подвиге непокоренных ленинградцев рассказала главный герой занятия, почетный гражданин Петербурга, жительница блокадного Ленинграда, блокадный учитель Надежда Строгонова.

    «Важно понимать какой ценой досталась это их жизнь. Когда рассказываешь о том, как жили в блокаде, у каждого ребенка, даже у самого черствого, дрогнет сердце. Детям самое главное пожелание – это дружба. Что один не сделает, сделаете вместе», – рассказала она.

    Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. Согласно указу президента России о днях воинской славы, День Снятия Блокады Ленинграда отмечается 27 января. Именно в этот день советские войска окончательно отбили город у фашистских захватчиков.

    21 января 2024, 14:26 • Новости дня
    Стала известна причина перекрытия Босфора

    Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

    Стала известна причина перекрытия Босфора
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.

    Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

    По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

    Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    21 января 2024, 17:44 • Новости дня
    На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
    На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, сообщила Росавиация.

    Как указали в пресс-службе, по информации от российского посольства в Афганистане, из шести человек, которые находились на борту самолета, предварительно, четверо живы, судьба двоих человек уточняется. Отмечается, что у четверых пострадавших различные травмы, передает РИА «Новости».

    Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением «Талибан» (запрещено в РФ), также сообщило, что поисково-спасательная группа обнаружила самолет, пропавший с радаров, четыре человека, включая пилота самолета, живы, пишет ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    22 января 2024, 01:07 • Новости дня
    Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит
    Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит
    @ Serge Dostoyevsky/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе умер от остановки сердца актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», а также литератор и драматург Евгений Хаит, сообщил шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

    Филимонов сообщил, что Хаит умер от остановки сердца, прощание с ним состоится во вторник, 23 января, передает Ura.ru.

    Хаит известен также как сценарист проекта «Голые и смешные» и участник юмористической передачи «Джентельмен-шоу». В составе команды КВН «Одесские джентльмены», Хаит стал чемпионом КВН в 1987, а затем и в 1990 годах.

    Хаит был сыном писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Брат Евгения Хаита – один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит.

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    22 января 2024, 01:27 • Новости дня
    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

    «РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные опубликовали панические сообщения о ситуации вокруг Авдеевки, где «уже ходит российский спецназ», и ситуация для ВСУ очень плохая.

    Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

    «Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

    Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

    Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.

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    22 января 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

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    22 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников

    Появился список 13 наемников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС России

    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Организация SOS Donbass обнародовала частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара. В приведенных данных не уточняется, живы они или мертвы.

    В организации пообещали, что более полную информацию, в том числе сведения о том, живы они или мертвы, а также другие имена, представят позднее, передает РИА «Новости».

    Всего в списке 13 имен:

    Алексис Дрион (Alexis Drion, дата рождения: 13.06.1986);

    Альбер Эмерик (Albert Aymeric, 22.12.1999);

    Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);

    Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

    Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);

    Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);

    Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);

    Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);

    Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);

    Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);

    Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);

    Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);

    Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне ВСУ из-за своих законов, запрещающих наемничество.

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    21 января 2024, 18:22 • Новости дня
    Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста
    Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве полиция задержала актера из фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста, который избил девушку в ходе конфликта в квартире, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Как сообщает ТАСС, в ночь на воскресенье в квартире одного из домов, расположенных в 3-м Павелецком проезде, произошел конфликт что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе драки мужчина нанес женщине телесные повреждения.

    На место происшествия прибыли полицейские, они задержали мужчину, которым оказался актер театра «Ленком» Андрей Гарист. Согласно предварительному диагнозу, у женщины резаная рана кисти.

    Полицеские осмотрели квартиру, в ней были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. Экспертиза показала, что что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством.

    В отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Гарист снялся в фильмах «Подольские курсанты» и «Тихие воды – 2».

    Ранее суд в Калининграде приговорил местного бизнесмена Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение актера Павла Прилучного в 2020 году.

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    22 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

    Афганское радио Hurriyat опубликовало кадры с выжившими при крушении летевшего в Москву самолета

    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
    @ Hurriyat Radio English

    Tекст: Александра Юдина

    Афганское радио Hurriyat опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) фото выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета.

    Так, на фото видны четверо выживших и обломки разбившегося самолета, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что разбившийся в Бадахшане небольшой российский самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата.

    По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли, передает ТАСС.

    Известно, что во время полета женщина находилась на аппарате ИВЛ, супруг ее сопровождал. За состоянием пациентки следили два медика.

    По данным радиостанции, поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета завершили военно-воздушные силы, сформированные радикальным движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    Выжившие спасены и доставлены в центр района Ко Аб рано утром в понедельник.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    22 января 2024, 05:55 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

    Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России

    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не должна стесняться агрессии против России, даже если население будет уничтожено, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах украинскому YouTube-каналу «Вышка».

    Табах полагает, что «агрессию» может «загасить еще большая агрессия». В пример он привел уничтожение половины населения Третьего рейха, а также  сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки американцами, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    22 января 2024, 00:04 • Новости дня
    Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане

    AI: Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане и попросил помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане добрался до села Педу и попросил о помощи жестами, сообщил телеканал Afghanistan International (AI).

    Жители Педу отвели потерпевшего крушение к представителям «Талибана» (движение признано террористической организацией и запрещено в России), оказалось, что иностранцы, бывшие на борту самолета, также находятся у них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Afghanistan International.

    По данным Telegram-канала Mash, добрался до Педу россиянин Игорь Сывороткин, который является медицинским работником.

    Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

    Коментарии (13)
    21 января 2024, 17:58 • Новости дня
    Около Крыма заметили самолет ВМС США во время попытки удара ВСУ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Принадлежащий ВМС США самолет курсировал около западного побережья Крыма во время попытки авиаудара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из данных портала Flightradar24.

    По информации портала, неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова, передает ТАСС.

    Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

    Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги».

    Ранее дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам России.

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    21 января 2024, 16:00 • Новости дня
    Москва призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Донецке
    Москва призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Донецке
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт, заявили в МИД РФ. По последним данным, в результате обстрела ВСУ на рынке в Донецке погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

    В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия категорически осуждает «этот вероломный удар по гражданскому населению». В МИД указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», передает РИА «Новости».

    В ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, поскольку «их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям».

    В МИД подчеркнули, что атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. В ведомстве отметили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма, поэтому необходимо достигать все цели и задачи СВО.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

    Коментарии (96)
    21 января 2024, 22:23 • Новости дня
    Режим повышенной готовности объявлен на объектах в Ленобласти

    Режим повышенной готовности объявлен на объектах критической инфраструктуры в Ленобласти

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае обнаружения, сообщили региональные власти.

    В сообщении правительства Ленинградской области в Telegram-канале говорится, что подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

    Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.

    Глава района Юрий Запалатский сообщил, что причиной пожар в терминале «Новатэка» стали два взрыва.

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    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

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    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России

    «За свою любовь к России он лишился всего». Такими словами эксперты описывают ситуацию с литовским активистом, сбежавшим от политических преследований в Россию, но внезапно оказавшимся перед угрозой депортации. Этот случай не уникален – часто зарубежные соотечественники, решившие перебраться в Россию, сталкиваются с разного рода трудностями. О чем идет речь и как помочь этим людям? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

    • Истерика Зеленского в Давосе

      Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

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    Развитие транспортной системы России в 2023 году

    Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    • Украина делает из женщин свой последний резерв

      На Украине активно обсуждается привлечение последнего мобилизационного резерва – женщин. Ряд профессиональных категорий уже обязали встать на воинский учет независимо от пола, приходит множество сообщений о том, что фактически призыв женщин в украинскую армию уже начался.

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