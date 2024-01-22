СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
Голикова: Количество семей с тремя и более детьми выросло на 27% за пять лет
Число семей с тремя и более детьми в последнюю пятилетку в стране выросло на 27%, их сейчас 2,3 млн, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В последние пять лет число семей с тремя детьми выросло на 11%, число многодетных семей с тремя и более детьми – на 27%, цитирует Голикову ТАСС.
Количество многодетных семей с тремя и более детьми составило 2,3 млн. Сейчас в России живут 24,5 млн семей, где воспитываются 30 млн детей. Это хорошие показатели, но они недостаточны, добавила она.
23 января стартует Год семьи, правительство, регионы и эксперты должны обсудить новую стратегическую модель по развитию демографической семейной политики, здравоохранение и обеспечение жильем.
Между тем министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что за последние семь-восемь лет многодетных семей стало вдвое больше.