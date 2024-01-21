В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?36 комментариев
Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке
Глава СКР Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке
Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, и тех, кто отдавал преступные приказы о нанесении удара, сообщили в ведомстве.
Бастрыкин поручил установить всех, кто причастен к преступной атаке на Донецк, а также тех, кто отдавал приказы об обстрелегражданского населения и инфраструктуры, действиям каждого из них будет дана правовая оценка, передает ТАСС.
Ранее в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.
В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.