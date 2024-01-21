Глава СКР Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин поручил установить всех, кто причастен к преступной атаке на Донецк, а также тех, кто отдавал приказы об обстрелегражданского населения и инфраструктуры, действиям каждого из них будет дана правовая оценка, передает ТАСС.

Ранее в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.