В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?16 комментариев
В Рязани в ДТП с грузовиком и компакт-вэном пострадали семь человек
Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье примерно в 15.50 на 191-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet Orlando совершил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом, передает РИА «Новости».
Различные травмы получили оба водителя, а также пять пассажиров Chevrolet Orlando.
Ранее четыре машины столкнулись на трассе М-8 на подъезде к Северодвинску в Архангельской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек.