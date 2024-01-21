Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Северодвинском

МВД: Шесть человек пострадали в массовой аварии в Архангельской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, на автодороге М-8 Холмогоры водитель автомобиля Кiа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем УАЗ, который вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Тойотой». После чего УАЗ загорелся, передает ТАСС.

В ДТП травмы получили шесть человек, им оказана медицинская помощь.

На месте обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Ранее два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области.