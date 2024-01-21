Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.4 комментария
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Северодвинском
МВД: Шесть человек пострадали в массовой аварии в Архангельской области
Четыре машины столкнулись на трассе М-8 на подъезде к Северодвинску в Архангельской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили в областном УМВД.
По сообщению ведомства, на автодороге М-8 Холмогоры водитель автомобиля Кiа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем УАЗ, который вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Тойотой». После чего УАЗ загорелся, передает ТАСС.
В ДТП травмы получили шесть человек, им оказана медицинская помощь.
На месте обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.
Ранее два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области.