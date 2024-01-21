После крушения летевшего в Москву самолета возбуждено уголовное дело

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек), передает ТАСС.

Как указали в ведомстве, следователи при расследовании будут взаимодействовать с МИД РФ.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения.