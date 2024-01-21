Российские войска отразили пять штурмов ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России отразили пять контратак штурмовых групп 32-й, 30-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах озера Лиман и Синьковки, передает ТАСС.

Зыбинский добавил, что, на направлении Житловки и Терны ВСУ попытались провести четыре штурма на позиции российских войск группами 38-го отдельного стрелкового батальона, все контратаки были отражены, потери противника на Купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномета.

Ранее Зыбинский сообщил, что российская группировка войск «Запад» отразила на Купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.