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В Пентагоне подтвердили ранение нескольких военных США при обстреле базы в Ираке
Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн аль-Асад на западе Ирака, они проходят обследование, сообщило центральное командование Пентагона.
В сообщении командования уточняется, что американские военнослужащие проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм, один иракский военный был ранен, передает RT.
Уточняется, что боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили по базе несколько баллистических ракет. Большинство удалось перехватить, однако некоторые попали по базе. Оценка ущерба продолжается
Ранее новостной портал Baghdad Today сообщил, что несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн-эль-Асад, расположенную на западе Ирака.
Напомним, база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами.