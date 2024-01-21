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    Зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении»
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    15 комментариев
    21 января 2024, 03:19 • Новости дня

    В Пентагоне подтвердили ранение нескольких военных США при обстреле базы в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн аль-Асад на западе Ирака, они проходят обследование, сообщило центральное командование Пентагона.

    В сообщении командования уточняется, что американские военнослужащие проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм, один иракский военный был ранен, передает RT.

    Уточняется, что боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили по базе несколько баллистических ракет. Большинство удалось перехватить, однако некоторые попали по базе. Оценка ущерба продолжается

    Ранее новостной портал Baghdad Today сообщил, что несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн-эль-Асад, расположенную на западе Ирака.

    Напомним, база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами.

    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    20 января 2024, 10:50 • Новости дня
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кота Твикса, которого проводница поезда выбросила на улицу, приняв за бездомного, нашли мертвым, сообщили волонтеры.

    По словам волонтера Ольги Кудряшевой, кота нашли на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили, передает РИА «Новости».

    Напомним, проводник РЖД выбросила из поезда кота одного из пассажиров, который ехал в Петербург. Женщина приняла его за бездомное животное. Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал от РЖД провести разъяснительную работу с персоналом после инцидента.

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    20 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

    Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».

    В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    20 января 2024, 12:38 • Новости дня
    Захарова заявила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    Захарова заявила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны перестали использовать лозунг о «стратегическом поражении» России, осознав его безуспешность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, теперь девиз Запада звучит, как «Не дадим России победить», написала она в Telegram-канале.

    Представитель МИД добавила, что сейчас пиарщики на Западе думают, как сформулировать стратегию следующего этапа.

    Ранее Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов.

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    20 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    @ Cecilia Fabiano/ La Presse/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд Италии разрешил использовать на памятных мероприятиях римское приветствие, которое также применялось в фашистской Германии.

    Итальянский суд завершил пересмотр дела, связанного со скандалом 2016 года, когда несколько участников памятной акции использовали нацистское приветствие, и постановил, что вскидывание правой руки разрешено, если это действие не нацелено на восстановление фашистской партии, сообщил телеканал RAI, передает РБК.

    «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», – приводит Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта.

    Отмечается, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

    В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики влечет административную ответственность, а при неоднократном совершении правонарушения – уголовную.

    Ранее министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    20 января 2024, 17:30 • Новости дня
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадиться на левый берег.

    Ссылаясь на группировку «Днепр», Сальдо в своем Telegram-канале написал, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками на левый берег Днепра, передает ТАСС.

    Губернатор Херсонской области отметил, что за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах региона ВСУ не вели активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных.

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    @ Elmar Gubisch/Imago/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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    20 января 2024, 07:22 • Новости дня
    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    США провели вторые тестовые испытания стратегического стелс бомбардировщика B-21 Raider

    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США провели второй тестовый полет стратегического стелс бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, сообщила представитель ВВС США Энн Стефанек.

    «Могу подтвердить, что B-21 совершил полёт 17 января», – приводит ее слова RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    Отмечается, что другой информации армия США не предоставила «по соображениями безопасности».

    Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. По словам представителя ВВС, испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров».

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    20 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской, должен был пройти в Доме ученых Сибирского отделения РАН, но его отменили.

    Мероприятие было запланировано на 31 марта 2024 года. Зрителей уведомили, что билеты подлежат возврату, передает РИА «Новости».

    О причинах отмены концерта не сообщается. Министерство культуры региона заявило, что не является организатором, поэтому прокомментировать отмену не может.

    Ранее концерт Лолиты отменили в Омске.

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    20 января 2024, 12:59 • Новости дня
    В Бердянске обнаружили польско-украинский центр антироссийской пропаганды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция выявила в Бердянске работу польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала СВО, сообщили в полиции Запорожской области.

    Полиция установила, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками из «Азова» и «Правого сектора» (запрещены на территории России – прим. ВЗГЛЯД) проводили идеологическую обработку, передает ТАСС.

    Сейчас Сухомлинов проводит онлайн-семинары, но уже из Польши.

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    20 января 2024, 18:37 • Новости дня
    В Гори обновили памятник Сталину
    В Гори обновили памятник Сталину

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В родном грузинском городе советского генерального секретаря Иосифа Сталина Гори обновили памятник политику. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Монумент обновили в ходе реновации Парка культуры и отдыха, сообщил телеканал «Мтавари».

    Местные неправительственные организации требуют демонтировать этот памятник, подобно тому, как в 2010 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили под покровом ночи в центре Гори был снят самый известный монумент вождя, установленный на его родине еще в 1952 году.

    «Активисты также требуют переименовать центральный проспект Гори, который до сих пор носит имя Сталина», – отметила телекомпания.

    В Грузии несколько лет назад приняли «Хартию свободы», которой в том числе запрещена советская символика. Местная оппозиция обвиняет власти в том, что те «возрождают культ Сталину».

    Власти Гори пока не комментировали реабилитацию памятника.

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    20 января 2024, 09:45 • Новости дня
    Посол России пообещал ответные меры на возможное размещение военных США в Дании

    Посол России в Копенгагене пообещал ответные меры на возможное размещение военных США в Дании

    Посол России пообещал ответные меры на возможное размещение военных США в Дании
    @ Andreas Beil/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение американских военных в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

    Он отметил, что в рамках соглашения Вашингтона и Копенгагена американские силы смогут постоянно присутствовать на территории Дании, что создаст новые вызовы для безопасности России в районе Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    Посол назвал соглашение осознанным курсом на «дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России».

    Россия будет учитывать эти враждебные действия в своем военном планировании и определит необходимые ответные меры военно-технического характера.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что в рамках оборонного соглашения с США американские военные и оборудование смогут быть размещены на датской территории.

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    20 января 2024, 04:47 • Новости дня
    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана

    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан и вступает в столкновения с силами сопротивления.

    Израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen. 

    Ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов также зафиксированы недалеко от города Калькилия.

    Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме армией Израиля лагеря палестинских беженцев Балата возле Наблуса, отмечает ТАСС. По его данным, израильские военные силой заняли несколько кварталов лагеря с применением военного бульдозера, а также совершили рейды по нескольким домам.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Наступление Израиля ведется с нескольких сторон.

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    20 января 2024, 15:08 • Новости дня
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об «успехе» украинского контрнаступления.

    В своем Telegram-канале дипломат указала Ермаку, что контрнаступление было успешным не для Киева, а для России, передает ТАСС.

    «Он забыл добавить «для России», – написала Захарова.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели в прошлом году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей.

    Коментарии (13)
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