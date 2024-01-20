Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
В США выросло число жертв аномальных холодов
Число людей, погибших в США в результате арктических холодов в течение последней недели, возросло до 61, сообщила телекомпания NBC.
По данным NBC, набольшее количество смертей зафиксировано в штатах Теннеси и Орегон, передает ТАСС.
С 12 января в США наступило резкое похолодание с сильными порывами ветра и снегопадами, во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса. Ранее сообщалось о 47 погибших в результате холодов в США.