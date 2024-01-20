В Гори обновили памятник Сталину

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Монумент обновили в ходе реабилитации Парка культуры и отдыха, сообщил телеканал «Мтавари».

Местные неправительственные организации требуют демонтировать этот памятник, подобно тому, как в 2010 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили под покровом ночи в центре Гори был снят самый известный монумент вождя, установленный на его родине еще в 1952 году.

«Активисты также требуют переименовать центральный проспект Гори, который до сих пор носит имя Сталина», – отметила телекомпания.

В Грузии несколько лет назад приняли «Хартию свободы», которой в том числе запрещена советская символика. Местная оппозиция обвиняет власти в том, что те «возрождают культ Сталину».

Власти Гори пока не комментировали реабилитацию памятника.