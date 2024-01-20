Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадиться на левый берег.
Ссылаясь на группировку «Днепр», Сальдо в своем Telegram-канале написал, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками на левый берег Днепра, передает ТАСС.
Губернатор Херсонской области отметил, что за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах региона ВСУ не вели активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.
Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных.