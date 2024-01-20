  • Новость часаЗахарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
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    Прибалтика зароется от России в бункеры
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных
    Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    58 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    15 комментариев
    20 января 2024, 17:27 • Новости дня

    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте, указал премьер-министра Словакии Роберт Фицо.

    Он заявил, что Украина с 2014 года не является независимой и самостоятельной страной, находясь под влиянием Вашингтона. ЕС же не имеет собственной позиции по украинскому вопросу, опираясь на США, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет усиление России, а не успехи ВСУ.

    18 января 2024, 20:37 • Новости дня
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    18 января 2024, 08:24 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

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    18 января 2024, 18:45 • Новости дня
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

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    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    18 января 2024, 04:58 • Новости дня
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    19 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»

    Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Стратегия «активной обороны», которую избрали в 2024 году вооруженные силы Украины после провала летнего контрнаступления, может продемонстрировать неспособность ВСУ «выиграть войну» и нанести ущерб военным усилиям киевского режима, заявил бывший министр обороны Украины (занимал эту должность в 2019-2020 годах) Андрей Загороднюк.

    Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.

    При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.

    Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    18 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    18 января 2024, 13:53 • Новости дня
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

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    19 января 2024, 09:55 • Новости дня
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    18 января 2024, 15:57 • Новости дня
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    19 января 2024, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции. По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

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    18 января 2024, 05:30 • Новости дня
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    18 января 2024, 18:53 • Новости дня
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (24)
    19 января 2024, 19:27 • Новости дня
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    Развитие транспортной системы России в 2023 году

    Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателей достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    • Украина делает из женщин свой последний резерв

      На Украине активно обсуждается привлечение последнего мобилизационного резерва – женщин. Ряд профессиональных категорий уже обязали встать на воинский учет независимо от пола, приходит множество сообщений о том, что фактически призыв женщин в украинскую армию уже начался.

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