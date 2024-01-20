  • Новость часаЗахарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
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    Прибалтика зароется от России в бункеры
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных
    Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    55 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    15 комментариев
    20 января 2024, 16:41 • Новости дня

    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской, должен был пройти в Доме ученых Сибирского отделения РАН, но его отменили.

    Мероприятие было запланировано на 31 марта 2024 года. Зрителей уведомили, что билеты подлежат возврату, передает РИА «Новости».

    О причинах отмены концерта не сообщается. Министерство культуры региона заявило, что не является организатором, поэтому прокомментировать отмену не может.

    Ранее концерт Лолиты отменили в Омске.

    19 января 2024, 18:23 • Новости дня
    Китай выступил с обращением к хуситам

    Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин: Хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море

    Китай выступил с обращением к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Йеменским шиитским ополченцам-хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море, заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

    Как указала Мао Нин, Китай призывает прекратить угрозы против гражданских судов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства, поставок и международный торговый порядок, передает Lenta.Ru со ссылкой на Tagesschau.

    По ее словам, главным приоритетом является прекращение конфликта в Газе, поскольку из-за него боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.

    Накануне датская логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море.

    Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.

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    19 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег
    Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег
    @ Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем, завил министр обороны республики Роберт Калиняк.

    Как указал Калиняк Standard, прошлое правительство сделало так, что Словакия осталась без собственной ракетной защиты, без боевой авиации. Кроме того, по его словам, у Словакии нет обещанных 700 млн евро за истребители МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Евросоюз подтвердил, что Словакия в этом году ничего за переданные Украине истребители не получит. Калиняк выразил сомнения в том, что страна получит что-то вообще в будущем. «Если да, то, конечно, это не будет в обещанном объеме, как о том говорил Надь (бывший министр обороны Ярослав Надь – прим. ВЗГЛЯД), когда рассказывал о 700 млн за МиГи, которые мы, дескать, в рамках компенсации получим от Европейского союза и США», – уточнил он.

    Ранее Словакия передала в дар Украине вооружения, в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС республики истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300, на общую сумму 671 млн евро. В апреле Минобороны Словакии объявило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.

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    19 января 2024, 18:30 • Новости дня
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    19 января 2024, 17:20 • Новости дня
    Молдавия присоединилась к «вертикальному газовому коридору»
    Молдавия присоединилась к «вертикальному газовому коридору»
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов подписал соглашение о присоединении республики к проекту «вертикальный газовый коридор», в котором уже участвуют Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

    Подписание соглашения состоялось в Афинах в пятницу, сообщили в молдавском Минэнерго, передает «Интерфакс».

    «После присоединения Молдавии и Украины «вертикальный коридор» будет идти по маршруту Трансбалканского трубопровода, с Украины в Грецию в реверсном направлении», – отметило минэнерго Молдавии.

    Проект «Вертикальный коридор» является системой газопроводов, объединяющей национальные сети стран и другую газовую инфраструктуру «для обеспечения транзита газа и повышения энергетической безопасности», пояснили в ведомстве.

    Ожидается, что в Греции Парликов обсудит и другие вопросы сотрудничества в сфере поставок газа, в том числе вопросы закупок газа с танкеров, поставляющих сжиженный газ из США.

    Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика продолжает получать российский газ через коррупционные схемы у европейских посредников.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    20 января 2024, 10:50 • Новости дня
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кота Твикса, которого проводница поезда выбросила на улицу, приняв за бездомного, нашли мертвым, сообщили волонтеры.

    По словам волонтера Ольги Кудряшевой, кота нашли на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили, передает РИА «Новости».

    Напомним, проводник РЖД выбросила из поезда кота одного из пассажиров, который ехал в Петербург. Женщина приняла его за бездомное животное. Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал от РЖД провести разъяснительную работу с персоналом после инцидента.

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    19 января 2024, 21:34 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения оскорблявшему славянок таджикскому блогеру

    Суд отправил под домашний арест оскорблявшего славянок таджикского блогера Джумабоя

    Суд избрал меру пресечения оскорблявшему славянок таджикскому блогеру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер из Таджикистана Салмон Раджабзода (Джумабой), ставший фигурантом уголовного дела из-за видео с высмеиванием девушек славянской внешности, отправлен под домашний арест.

    Симоновский суд Москвы избрал в отношении блогера меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

    Джумабой был задержан 7 января, в отношении него заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за видеороликов, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.

    Ранее Симоновский суд отказал следствию в аресте Джумабоя, решение суда было обжаловано прокуратурой. В итоге Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера.

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    19 января 2024, 19:27 • Новости дня
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    20 января 2024, 00:53 • Новости дня
    Американская лунная миссия провалилась из-за проблем с клапаном подачи гелия

    Американская лунная миссия Peregrine провалилась из-за проблем с клапаном подачи гелия

    Американская лунная миссия провалилась из-за проблем с клапаном подачи гелия
    @ Isaac Watson/Nasa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Некорректная работа клапана подачи гелия стала причиной отключения основных двигателей лунного модуля Peregrine и досрочного завершения его экспедиции, сообщил представитель НАСА Джоэл Кернс на пресс-конференции в четверг.

    «Клапан между гелием с окислителем сработал некорректно и совершил выброс гелия в окислитель... Мы полагаем, что в этот момент бак треснул, что привело к катастрофической потере топлива», – приводит слова Кернса ТАСС.

    По его словам, аппарат вошел в атмосферу Земли в 00:04 мск 19 января.

    Ранее сообщалось, что американский лунный модуль Peregrine с флагом Украины на борту сгорел над Тихим океаном.

    Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила 8 января с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine.

    Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность

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    19 января 2024, 17:28 • Новости дня
    В Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия

    Минобороны Британии сообщило об успешном испытании лазерного оружия

    В Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия
    @ gov.uk

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire прошли в Британии, комплекс успешно поразил несколько целей в воздухе, заявили в военном ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что система с расстояния в несколько километров уничтожила приближающиеся дроны, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    О максимальной дальности работы DragonFire не сообщается. Сейчас военное командование страны рассматривает возможность использовать это оружие для ПВО.

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    20 января 2024, 02:08 • Новости дня
    Байден взял на себя ответственность за нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году

    Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремления Джо Байдена нормализовать отношения еврейского государства с Саудовской Аравией, считает американский президент.

    «Я думаю, что одна из причин,.. по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе», – сказал Байден, выступая в Белом доме на конференции мэров американских городов, передает ТАСС.

    При этом Байден сначала оговорился и назвал ХАМАС хуситами.

    Напомним, что 7 октября 2023 года боевики радикального движения напали на участников музыкального фестиваля Nature Partyна юге Израиля. На месте нападения были обнаружены тела 260 погибших, общее число жертв со стороны Израиля превысило 700 человек, еще 240 человек попали в заложники.

    В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в ходе которой погибли свыше 24 тыс. человек, еще более 60 тыс. получили ранения.

    Ранее сообщалось, что Байден обсудил ситуацию в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    19 января 2024, 20:19 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    CNN: Украинский конфликт может продлиться еще пять лет

    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и западные разведслужбы считают, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщил телеканал CNN.

    По данным источников CNN, знакомых с разведданными, практически все оценки предполагают, что украинский конфликт продлится еще как минимум два года, передает РИА «Новости».

    При этом некоторые неназванные чиновники на Западе заявили, что боевые действия на Украине могут продлиться еще пять лет, сообщает телеканал.

    Отмечается, что президент США Джо Байден в среду встретился с американскими законодателями. Темой обсуждения стали ресурсы, которые могут быть исчерпаны у Киева в ближайшие месяцы. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки США Аврил Хейнс и другие присутствующие на встрече сообщили Байдену, что без поддержки Вашингтона у Киева могут закончиться системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

    В ноябре на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.

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    19 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол в ФРГ назвал мешающие расследованию диверсии на «Северных потоках» факторы

    Посол Нечаев: Германия не посвящает Россию в детали расследования взрывов на «Северных потоках»

    Посол в ФРГ назвал мешающие расследованию диверсии на «Северных потоках» факторы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкая сторона не посвящает Москву в детали проводимого в Германии расследования подрыва «Северных потоков». Он также рассказал, как в СМИ на Западе вбрасываются «смехотворные сценарии» этой диверсии.

    «Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», – сказал Нечаев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    По словам дипломата, это заставляет усомниться в беспристрастности и объективности расследования. «Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то «под носом» крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры», – подчеркнул посол.

    Он также указал на попытки «канализировать ответственность» посредством публикации в СМИ «смехотворных, абсурдных сценариев». «При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно», – отметил Нечаев.

    Ранее стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках».

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    20 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

    Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».

    В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.

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