Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
Концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской, должен был пройти в Доме ученых Сибирского отделения РАН, но его отменили.
Мероприятие было запланировано на 31 марта 2024 года. Зрителей уведомили, что билеты подлежат возврату, передает РИА «Новости».
О причинах отмены концерта не сообщается. Министерство культуры региона заявило, что не является организатором, поэтому прокомментировать отмену не может.
Ранее концерт Лолиты отменили в Омске.