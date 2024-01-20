Грузия призвала США разобраться с финансированием «религиозной нетерпимости»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Стало известно, что по одной из программ этого Агентства финансируется «Центр толерантности при Народном защитнике Грузии». Я очень сожалею, что в очередной раз в эпицентр скандала попадают организации в Грузии, финансируемые под эгидой USAID. Этот Центр возглавляет человек, который известен религиозной нетерпимостью и разжигаем религиозной истерии. И ему удается получать финансы США», – заявил он.

По словам, спикера, «данный Центр работает против грузинской церкви и ее народа, что не отвечает интересам грузин».

«Но я также уверен, что это и не в интересах народа Америки, поэтому я ожидаю, что руководство американского Агентства разберется в этом вопросе и будет действовать в интересах народов двух наших стран», – сказал Папуашвили.

Он также призвал других западных доноров заинтересоваться, на какие проекты расходуются выделяемые ими деньги, так как это «может принести непоправимый вред обществу Грузии».

«Деньги иностранных налогоплательщиков могут направляться в Грузию против наших общих интересов в защите прав человека, идти на радикализацию общества», – заявил он.