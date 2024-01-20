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Грузия призвала США разобраться с финансированием «религиозной нетерпимости»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил Агентству США по международному развитию – USAID прекратить финансирование организаций в Грузии, которые разжигают религиозную нетерпимость, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Стало известно, что по одной из программ этого Агентства финансируется «Центр толерантности при Народном защитнике Грузии». Я очень сожалею, что в очередной раз в эпицентр скандала попадают организации в Грузии, финансируемые под эгидой USAID. Этот Центр возглавляет человек, который известен религиозной нетерпимостью и разжигаем религиозной истерии. И ему удается получать финансы США», – заявил он.
По словам, спикера, «данный Центр работает против грузинской церкви и ее народа, что не отвечает интересам грузин».
«Но я также уверен, что это и не в интересах народа Америки, поэтому я ожидаю, что руководство американского Агентства разберется в этом вопросе и будет действовать в интересах народов двух наших стран», – сказал Папуашвили.
Он также призвал других западных доноров заинтересоваться, на какие проекты расходуются выделяемые ими деньги, так как это «может принести непоправимый вред обществу Грузии».
«Деньги иностранных налогоплательщиков могут направляться в Грузию против наших общих интересов в защите прав человека, идти на радикализацию общества», – заявил он.