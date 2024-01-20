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    В Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    20 января 2024, 03:55

    В общежитии при школе в Китае из-за пожара погибли 13 человек

    В результате пожара в общежитии при школе в Китае погибли 13 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере 13 человек стали жертвами пожара в общежитии при школе в китайской провинции Хэнань

    Инцидент произошел в уезде Фанчэн городского округа Наньян, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Во время пожара погибли 13 человек, еще один человек пострадал и был госпитализирован, врачи оценивает его состояние как стабильное.

    Отмечается, что пожарные получили сигнал тревоги в пятницу в 23:00 по пекинскому времени (17:00 мск) и через 38 минут ликвидировали возгорание.

    Ранее сообщалось, что на месте пожара в подвале новосибирской гимназии было обнаружено тело мужчины. В подвале работала частная школа для охранников, возгорание произошло днем, из здания было эвакуировано более 700 человек.

    19 января 2024, 09:06
    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией

    Daily Mail: Запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией
    @ Martin Siepmann/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение, которое может принять Россия о запрете британским судам ловить рыбу в Баренцевом море, грозит оставить британцев без национального блюда – фиш-энд-чипс, пишут СМИ.

    В публикации Daily Mail говорится, что британские компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, из которых готовится любимое британцами блюдо. Только за прошлый год в Баренцевом море добыли более 566 тыс. тонн трески, передает РИА «Новости».

    В статье напоминается, что планы России стали ответом на санкции со стороны Великобритании. При этом авторы публикации выражают опасения, что британские рыболовецкие суда из территориальных вод будут выгонять с применением российского флота.

    «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», – говорится в статье.

    Накануне стало известно, что Россия собирается запретить Британии вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли на рассмотрение правительства. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию.

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    19 января 2024, 18:23
    Китай выступил с обращением к хуситам

    Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин: Хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море

    Китай выступил с обращением к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Йеменским шиитским ополченцам-хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море, заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

    Как указала Мао Нин, Китай призывает прекратить угрозы против гражданских судов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства, поставок и международный торговый порядок, передает Lenta.Ru со ссылкой на Tagesschau.

    По ее словам, главным приоритетом является прекращение конфликта в Газе, поскольку из-за него боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.

    Накануне датская логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море.

    Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.

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    19 января 2024, 16:28
    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»

    Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Стратегия «активной обороны», которую избрали в 2024 году вооруженные силы Украины после провала летнего контрнаступления, может продемонстрировать неспособность ВСУ «выиграть войну» и нанести ущерб военным усилиям киевского режима, заявил бывший министр обороны Украины (занимал эту должность в 2019-2020 годах) Андрей Загороднюк.

    Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.

    При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.

    Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    19 января 2024, 12:13
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который в пути следования от станции «Лубянка» до «Кропоткинской» Московского метрополитена набросился с ножами и ранил двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    В Telegram-канале надзорного ведомства сообщается, что злоумышленник, развязавший конфликт и ранивший пассажиров, скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

    Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.

    В октябре в метро Москвы произошел похожий инцидент, когда один пассажир атаковал другого ножом.

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    19 января 2024, 09:55
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    19 января 2024, 16:12
    Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

    Суд арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Баратова по делу о разжигании розни

    Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замоскворецкий суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

    Баратов арестован по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, начатому в отношении него из-за публикации в соцсетях, содержащей оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции.

    «По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде, передает ТАСС.

    Напомним, накануне против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбудили уголовное дело из-за оскорблений в адрес участников СВО. После случившегося Баратова призвали лишить гражданства России.

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    19 января 2024, 09:29
    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов

    Ярмольник: Покинувшие Россию артисты вернутся

    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после начала спецоперации стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали происходящие события, заявил актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник.

    Ярмольник в интервью ТАСС отметил, что, как показало время, все происходит «по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир». «Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», – отметил он.

    Артисты, которые покинули Россию, вернутся, уверен Ярмольник. В стране, по его мнению, не хватает талантливых людей.

    Он сослался на заявление Владимира Путина о возвращении в Россию тех, кто ранее уехал. «И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу», – сказал Ярмольник, добавив, что в России остались зрители этих артистов, та аудитория, которая их понимает. По его мнению, те, кто уехал, вернутся на родину.

    Ранее Путин заявлял, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности. Он также рассказывал, что все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, поскольку для людей «с традиционными, нормальными человеческими ценностями» жить и растить детей в условиях, созданных в ряде западных стран, трудно.

    Коментарии (45)
    19 января 2024, 10:54
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Отчет комитета Совета Европы по предотвращению пыток о положении в тбилисской клинике «Вивамеди», где содержится осужденный на шесть лет экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, «означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли власти Грузии в его пытках», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Два года навязывали мысли о том, что Саакашвили пытают. Сегодня же выводы комитета СЕ фактически говорят о том, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также некоторые европарламентарии лгали, обвиняя власти Грузии в пытках Саакашвили», – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу»

    «Ждем извинений от этих политиков», – отметил спикер.

    «Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – сказал он.

    «Саакашвили должен отбыть наказание за совершенные преступления», – заявил председатель парламента Грузии.

    Доклад комитета по предотвращению пыток содержит ряд критических замечаний, но не говорит о пытках бывшего президента. В частности отмечается, что постоянное видеонаблюдение за ним «создает угнетающее состояние и унижает достоинство». Однако в целом условия содержания Саакашвили в клинике имеют позитивные отзывы.

    Коментарии (6)
    19 января 2024, 10:24
    Российский банк решил требовать банкротства швейцарского Credit Suisse

    Банк «Зенит» сообщил о намерении требовать в суде банкротства швейцарского Credit Suisse

    Tекст: Ольга Никитина

    Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» сообщил, что намерен через арбитражный суд добиваться банкротства швейцарского банка Credit Suisse AG из-за имеющихся долгов.

    В заявлении кредитной организации сказано, что Credit Suisse AG имеет неисполненное свыше трех месяцев обязательство перед ПАО «Банк «Зенит» в размере, превышающем 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка «Зенит» о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG.

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    19 января 2024, 12:16
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции. По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

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    19 января 2024, 17:20
    Молдавия присоединилась к «вертикальному газовому коридору»
    Молдавия присоединилась к «вертикальному газовому коридору»
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов подписал соглашение о присоединении республики к проекту «вертикальный газовый коридор», в котором уже участвуют Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

    Подписание соглашения состоялось в Афинах в пятницу, сообщили в молдавском Минэнерго, передает «Интерфакс».

    «После присоединения Молдавии и Украины «вертикальный коридор» будет идти по маршруту Трансбалканского трубопровода, с Украины в Грецию в реверсном направлении», – отметило минэнерго Молдавии.

    Проект «Вертикальный коридор» является системой газопроводов, объединяющей национальные сети стран и другую газовую инфраструктуру «для обеспечения транзита газа и повышения энергетической безопасности», пояснили в ведомстве.

    Ожидается, что в Греции Парликов обсудит и другие вопросы сотрудничества в сфере поставок газа, в том числе вопросы закупок газа с танкеров, поставляющих сжиженный газ из США.

    Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика продолжает получать российский газ через коррупционные схемы у европейских посредников.

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    19 января 2024, 10:46
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 12–14 января 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    19 января 2024, 18:30
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    19 января 2024, 11:10
    Российский боец рассказал о новой тактике против поставленного Западом оружия ВСУ

    Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нашли надежное средство против поставленных украинским националистам Западом кассетных боеприпасов, на которые ВСУ возлагали большие надежды, рассказал российский боец с позывным «Снейк» с Купянского направления.

    Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.

    Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.

    Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.

    Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.

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    19 января 2024, 10:56
    В НАТО призвали готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

    Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

    В НАТО призвали готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
    @ Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    По его словам, «мирное существование» стран Североатлантического альянса не является само собой разумеющимся, необходимо быть готовыми к конфликту с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Telegraph.

    В частности, Бауэр призвал создать систему, согласно которой можно обучать большое количество людей «на случай войны».

    В этой связи глава военкомитета НАТО похвалил власти Швеции за то, что они обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в альянс.

    «Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», – заключил он.

    Ранее в Польше заявили, что представители НАТО должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

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