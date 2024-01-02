ВС России отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Вера Басилая

В Telegram-канале Минобороны сообщается, что атаки были отражены около Синьковки и Тернов Харьковской области.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ возле Петропавловки, Вишневого и Песчаного Харьковской области. Уничтожены более 115 военнослужащих, три танка, американская артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубица Д-30.

По данным Минобороны, на Донецком направлении потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка,машина пехоты, три пикапа.

Рядом с Лысовкой и Желанным уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих. Уничтожены две американские артсистемы М777, три самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin производства США и одна польская Krab, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

В то же время на Запорожском направлении потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а на Херсонском направлении уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ и гаубица Д-30.

Всего за сутки ВС России поразили 112 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 137 районах.

Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Также уничтожены 34 украинских беспилотника в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.

С начала спецоперации уничтожены 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотника, 445 ЗРК, 14434 танка и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 976 единиц спецтехники.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.