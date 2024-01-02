В Думе сочли поздравление посольства США вмешательством в дела России

Депутат Пискарев назвал поздравление посольства США вмешательством в дела России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РБК, дипмиссия 31 декабря опубликовало ролик, где говорится, что народы России и США находили общий язык в самые сложные времена, а Москва и Вашингтон могут гордиться тем, что поддерживали друг друга.

По словам Пискарева, часть ролика сопровождается «аудиорядом с незаконных протестных акций против СВО». Он также назвал лживыми и циничными слова американских дипломатов о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности». В Госдуме напомнили о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».

Кроме того, сообщение посольства США о готовности к диалогу с россиянами, которые хотят конструктивного будущего, Пискарев счел «явной провокацией и вмешательством во внутренние дела страны».

Ранее Пискарев рассказал, что более сотни медиапроектов в западных странах уже готовят зарубежную аудиторию к тому, чтобы признать выборы президента России нелегитимными.