Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.23 комментария
В Думе сочли поздравление посольства США вмешательством в дела России
Депутат Пискарев назвал поздравление посольства США вмешательством в дела России
Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Госдумы Василий Пискарев раскритиковал поздравление для россиян посольства США в Москве.
Как пишет РБК, дипмиссия 31 декабря опубликовало ролик, где говорится, что народы России и США находили общий язык в самые сложные времена, а Москва и Вашингтон могут гордиться тем, что поддерживали друг друга.
По словам Пискарева, часть ролика сопровождается «аудиорядом с незаконных протестных акций против СВО». Он также назвал лживыми и циничными слова американских дипломатов о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности». В Госдуме напомнили о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».
Кроме того, сообщение посольства США о готовности к диалогу с россиянами, которые хотят конструктивного будущего, Пискарев счел «явной провокацией и вмешательством во внутренние дела страны».
Ранее Пискарев рассказал, что более сотни медиапроектов в западных странах уже готовят зарубежную аудиторию к тому, чтобы признать выборы президента России нелегитимными.