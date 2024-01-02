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    Что поможет рублю в 2024 году
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    В Думе сочли поздравление посольства США вмешательством в дела России
    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»
    Хуситы запустили крылатые ракеты по военному кораблю США
    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного
    Задержаны подозреваемые в нападении на участников СВО в Челябинске
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    22 комментария
    2 января 2024, 08:39

    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев

    Al Jazeera: Израильские военные покидают город Дженин после ожесточенных столкновений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия покидает город Дженин на Западном берегу реки Иордан после ожесточенных столкновений с бойцами местного сопротивления, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    По сообщению телеканала, военные Израиля попытались штурмовать лагерь беженцев Дженин, но местное сопротивление вступило с ними в бой к юго-западу от города, вынудив покинуть Ябад, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

    1 января 2024, 10:19
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении

    Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию

    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    @ Christophe Ena/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1.

    По его словам, в июне, когда должны состояться выборы в Европарламент, избирателям надо будет сделать выбор между тем, чтобы «остановить Россию, поддержав Украину» или «уступить авторитарным силам», передает РИА «Новости».

    Отмеитм, что французы резко раскритиковали обращение Макрона. Так, в комментариях в Le Figaro они призвали меньше слушать США и выступать за мир на Украине, а не провоцировать Россию. Они также назвали Макрона худшим президентом в истории страны.

    Ранее Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (51)
    1 января 2024, 11:52
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала

    Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала

    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рэпер Аким Апачев с певицей Дарьей Фрей на Первом канале в эфире «Новогодней ночи» исполнил композицию «Пливе кача», что в переводе с украинского на русский значит «плывет утка».

    В песне есть строчки «это мой дом, мой Крым, моя земля», передает телеканал «360».

    Лирический герой песни осуждающе относится к действиям украинских военных.

    Отметим, что в эфире Первого канале должна была прозвучать новая совместная песня Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского, однако в эфир ее так и не выпустили, так как поп-короля убрали из телепрограммы Нового года.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах.

    Коментарии (112)
    1 января 2024, 10:35
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором: выполнение гражданского долга или статус беженца

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

    По словам Зеленского, однажды каждому гражданину Украины нужно будет задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», передает RT.

    Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения.

    Коментарии (53)
    1 января 2024, 10:53
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

    Коментарии (35)
    1 января 2024, 17:56
    Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД выступил с заявлением в связи с очередной террористической атакой киевского режима на российский город Донецк, в котором пообещал, что все виновные в теракте понесут неотвратимое наказание.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.

    В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.

    В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.

    Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.

    «Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.

    Коментарии (43)
    1 января 2024, 19:20
    Появилось новое предсказание Жириновского на 2024 год

    Появилось новое предсказание Жириновского о США на 2024 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что в 2024 году США закончат свое существование, сообщило издание Gorodche.

    Как передает телеканал «360», согласно предсказанию Жириноского, выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет и самой Америки.

    Также Жириновский говорил, что международную повестку перечеркнут связанные с Ираном события. По его словам, про Украину все позабудут, так как самые страшные события развернутся в Иране.

    Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в феврале 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

    Коментарии (12)
    1 января 2024, 14:49
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    @ t.me/mod_russia

    В последний день 2023 года ВС России нанесли удар высокоточным оружием по инфраструктуре аэродромов, где базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (19)
    1 января 2024, 20:20
    После нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске завели дело

    СК завел дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

    «В Челябинской области возбуждено дело по информации из социальных медиа о совершении мигрантами противоправных действий в отношении участников СВО», – говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК по области.

    В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга СМИ и соцсетей была выявлена публикация с видео, запечатлевшим, как в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе Челябинска группа находящихся в состоянии алкогольного опьянения иностранных граждан «вела себя вызывающе». В публикации, в частности, отмечается, что мигранты высказывали оскорбления в адрес демобилизованных с передовой местных жителей и их жен. Кроме того одному из участников спец операции они «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Для установления обстоятельств инцидента следственные органы СК по Челябинской области возбудили дело, подпадающее под ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступления лиц.

    Отметим, что инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. В частности, телеведущий  Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «Дело чести найти этих подонков. И никакая это не «хулиганка». Должны сесть и надолго. И проверить, что у них с гражданством. Если иностранцы – не выдавать до конца срока отсидки. Если «недавно приобретенное», то лишить и после отсидки вышвырнуть из страны».

    Коментарии (59)
    1 января 2024, 17:15
    Путин вручил бойцам СВО необычные награды

    Президент России Владимир Путин начал 2024 год с общения с бойцами СВО. Сначала он навестил раненых в госпитале им. Вишневского, а затем в Ново-Огарево провел неформальное общение с бойцами и вручил им необычные награды.

    Начиная встречу с бойцами – представителями разных видов ВС с разных участков боевого соприкосновения, Путин заметил, что это будет общение «если не семейное, то бытовое, дружеское».

    «Исхожу из того, что мы с вами спокойно пообщаемся, вы мне расскажете, как идет боевая работа», – цитирует его ТАСС.

    Президент также попросил передать новогодние поздравления и наилучшие пожелания от него во все подразделения, где служат бойцы.

    Он рассказал, что лично думал над тем, что подарить военнослужащим на встрече. «Все вы награждены государственными наградами, но у нас встреча все-таки дружеская, в такой обстановке государственные награды не вручаются. Нужно или в боевой обстановке вручать, или совсем в торжественной. Ни того, ни другого нет, поэтому награды будут вручены позже», – пообещал он.

    «Тем не менее я подумал: как же мы с вами встретимся, вы едете (издалека), тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится», – выразил надежду Путин. После чего заметил, что «не пахнет пока Новым годом», затем в зал занесли шампанское. «С Новым годом!» – поздравил бойцов глава государства.

    Ранее в понедельник Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии.

    Коментарии (15)
    1 января 2024, 15:35
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (73)
    1 января 2024, 11:33
    Российский дрон уничтожил музей Шухевича во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки дронов ВС России был уничтожен дом-музей Романа Шухевича в селе Белогорща, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

    Как пишет «Царьград», средства ПВО Украины попытались отбить атаку российских дронов, в итоге один сбитый БПЛА упал на музей и спалил его дотла.

    Издание отмечает, что разрушение музея стало случайным, но символичным. В сожженном доме в 1950 году Шухевича за совершенные преступления покарали советские чекисты и сюда «на поклон» регулярно собирались идейные последователи украинского национализма.

    «Царьград» напомнил также, что 1 января – день рождения Степана Бандеры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.

    Коментарии (36)
    1 января 2024, 20:53
    Блогерша задержана в Брянске после сожжения паспорта

    Девушка-блогер задержана после сожжения российского паспорта

    Полиция задержала в Брянске девушку-блогера, которая сожгла российский паспорт, соответствующее видео появилось в Сети.

    Девушка будет находиться под стражей до заседания суда, приводит ТАСС сообщение УМВД по Брянской области.

    В понедельник в Интернете распространилось видео, на котором девушка сжигает российский паспорт. Происходящее сняли и выложили в Сети очевидцы.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    После резонанса, вызванного видео, брянская блогерша заявила, что любит Россию, а документ сожгла якобы из-за уродливого фото, отмечает Telegram-канал RT.

    Напомним, осенью прошлого года был задержан певец Шарлот, который в Армении сжег российский паспорт.

    Коментарии (26)
    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (34)
    1 января 2024, 17:05
    Украинцев начали мобилизовывать с горнолыжных курортов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектации – военкоматов) проводят мобилизацию на горнолыжных курортах закарпатской области, сообщают очевидцы.

    Среди отдыхающих на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области 1 января заметили военкомов, пишут местные группы и публикуют это видео, передает RT.

    Ранее в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации, такое решение принял горсовет.

    Коментарии (11)
    1 января 2024, 10:59
    В Польше заявили о провале экономической войны против России

    Mysl Polska: Запад ведет провальную экономическую войну против России

    Обозреватель Mysl Polska Анджей Щесняк заявил, что Россия успешно выдержала огромное санкционное давление со стороны Запада.

    «Побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдерживает дольше всех», – приводит его мнение RT. При этом он подчеркнул, что удар по экономике России со стороны Запада действительно был сильным, при этом российская сторона успешно его выдержала.

    Впрочем, Запад пока еще готов продолжать глобальную экономическую войну, заключает обозреватель.

    Отметим, одним из итого прошедшего 2023 года стало то, что ключевые проекты российского транспорта обрели независимость от Запада.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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