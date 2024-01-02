Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.23 комментария
Названо число погибших мирных жителей ДНР в результате действий ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели свыше 9 тыс. мирных жителей с 2014 года в результате действий ВСУ
Жертвами конфликта в Донбассе с 2014 года в результате действий вооруженных сил Украины стали более 9 тыс. мирных жителей ДНР, в том числе 233 ребенка, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Пострадали 13,5 тыс. гражданских, включая 842 ребенка. За время эскалации с 17 февраля 2022 года погибли 4,7 тыс. мирных жителей, включая 142 ребенка. С 17 февраля украинские войска обстреливали ДНР почти 29 тыс. раз, выпустив 156 тыс. боеприпасов. повреждения получили более 2 тыс. транспортных средств, свыше 3,3 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, 13,3 тыс. жилых домов. На противопехотных минах «Лепесток» подорвались более 140 человек, в том числе 10 детей, трое скончались, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что открыто свыше 4 тыс. уголовных дел против «порядка 900 лиц» по целому ряду статей Уголовного кодекса, российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований.