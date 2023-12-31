Лавров рассказал о расследовании в России преступлений киевского режима

Лавров сообщил о 200 приговоренных в России к длительным тюремным срокам бойцах вооруженных формирований Украины

Tекст: Антон Антонов

Лавров сообщил, что открыто свыше 4 тыс. уголовных дел против «порядка 900 лиц» по целому ряду статей Уголовного кодекса. Речь идет не только о членах радикальных националистических объединений, украинских силовиках и наемниках, но и о представителях военного и политического руководства Украины. «Те из них, кому обвинения предъявлены заочно, объявлены в международный розыск», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что «расследование преступлений киевского режима уже ведется», зверства украинских неонацистов «фиксируют и документируют», при этом российские правоохранители не ограничиваются периодом проведения специальной военной операции. Лавров подчеркнул, что «страдания мирного населения Донбасса» продолжаются с 2014 года, виновные «также будут привлечены к ответственности».

Напомним, в конце декабря суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе.