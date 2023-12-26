Морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе

В ДНР к пожизненному сроку заключения приговорены четверо морпехов ВСУ за убийство 12 человек в Мариуполе

Tекст: Денис Тельманов

В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Следствие установило, что в начале марта 2022 года в районе металлургического комбината имени Ильича под огонь этих военнослужащих попали 14 мариупольцев. Двое из них выжили, 12 умерли на месте.

Приговор вынесен в отношении 25-летнего Евгения Якубенко, 28-летнего Дмитрия Латышева, 25-летнего Владимира Кучеренко и 42-летнего Сергея Балицкого по нескольким статьям УК России, в том числе 105-й (убийство по мотивам идеологической ненависти) и 365-й (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Ранее сообщалось, что суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам заключения в колонии строгого режима украинского боевика, причастного к ряду преступлений против мирного населения в Донбассе, в том числе к гибели подростка и разрушению 40 домов.