  • Новость часаВоенный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
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    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен
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    Актер сериала «Слово пацана» не признал вину в убийстве 12-летней давности
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    В Киеве задумались об отступлении из-за российских «Ланцетов»
    Помощник Путина предрек «уход в историю» Mercedes и BMW
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    6 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 12:52

    Морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе

    В ДНР к пожизненному сроку заключения приговорены четверо морпехов ВСУ за убийство 12 человек в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Следствие установило, что в начале марта 2022 года в районе металлургического комбината имени Ильича под огонь этих военнослужащих попали 14 мариупольцев. Двое из них выжили, 12 умерли на месте.

    Приговор вынесен в отношении 25-летнего Евгения Якубенко, 28-летнего Дмитрия Латышева, 25-летнего Владимира Кучеренко и 42-летнего Сергея Балицкого по нескольким статьям УК России, в том числе 105-й (убийство по мотивам идеологической ненависти) и 365-й (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

    Ранее сообщалось, что суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам заключения в колонии строгого режима украинского боевика, причастного к ряду преступлений против мирного населения в Донбассе, в том числе к гибели подростка и разрушению 40 домов.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (54)
    25 декабря 2023, 21:17
    В Москве арестовали участников массовой «секс-вечеринки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде ареста участникам массовой «секс-вечеринки», состоявшейся в торговом центре «Фэвори» на юго-востоке столицы.

    Девять участников вечеринки признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Мелкое хулиганство», шестеро из них арестованы на 15 суток, остальные – на 12 суток, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

    Еще одной участнице назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 тыс. рублей. Также на 15 суток арестован организатор мероприятия Андрей Журавлев. Всего в вечеринке участвовали около 30 человек.

    Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacio, участвовавшего в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, после которой общественники заявили на нее в прокуратуру.

    Коментарии (31)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (53)
    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (26)
    25 декабря 2023, 19:52
    Лукашенко назвал Борреля «дураком»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «дураком»

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью» слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европе нужно готовиться к затяжному конфликту с Россией, а самого Борреля – «дураком», не имеющим отношения к политике.

    «Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!» – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    По словам главы Лукашенко, если бы Боррель был умным, «он бы подумал, так, по-хозяйски», что России и Белоруссии незачем наслаивать новые проблемы на уже существующие.

    «Любой человек так бы подумал», – выразил уверенность Лукашенко. Он подчеркнул, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся.

    Ранее Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине.

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    25 декабря 2023, 13:35
    Суд в Москве вынес приговор по делу об убийстве эстонских школьниц

    Суд вынес приговор жителю Москвы за убийство двух эстонских школьниц в 1989 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Преображенский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии 57-летнего москвича Дмитрия Захарова, который признан виновным в убийстве 34 года назад двух эстонских школьниц, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Согласно сообщению пресс-службы, суд приговорил 57-летнего жителя столицы Дмитрия Захарова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.

    По версии обвинения, вечером 28 марта 1989 года в Москву из Эстонской ССР прибыли две шестнадцатилетние школьницы, которые планировали посетить музей. На следующий день вечером у станции метро «Ботанический сад» они познакомились с мужчиной и его двумя друзьями, одним из которых был Захаров. В ночь на 30 марта все трое обманом заманили девушек в свою машину, где Захаров вскоре уснул, а двое его друзей привезли школьниц в парк «Лосиный остров», где изнасиловали их. Потерпевшие заявили, что обратятся в правоохранительные органы, после чего мужчины, в том числе и Захаров, избили девушек.

    «После этого подсудимый брючным ремнем задушил одну из потерпевших, а двое его сообщников полипропиленовым канатом задушили ее подругу. Уголовное дело в отношении сообщников подсудимого прекращено в связи с их смертью», – отметили в прокуратуре.

    Ранее в Сочи задержали группу мужчин по подозрению в убийствах 18-летней давности.

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    25 декабря 2023, 21:59
    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку

    Отмеченный Путиным комбат Трошин рассказал о боях за Марьинку

    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир танкового батальона Александр Трошин, отмеченный президентом России Владимиром Путиным после взятия Марьинки, рассказал о том, как освобождали населенный пункт.

    Трошин доложил командиру своей 5-й бригады по радиостанции, что Марьинка перешла контроль ВС России. «У меня тряслись руки, когда я взял радиостанцию», – поделился военный.

    По словам комбата, украинские солдаты «цеплялись за каждый дом, сарай, подвал, погреб», но российские военнослужащие «выбивали» противника, «давили каждый день». «Нужно было идти, пока противник не понимал, что происходит. Прямо на его плечах заходить на его же позиции», – сказал он, пишут «Известия».

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

    Коментарии (18)
    25 декабря 2023, 17:23
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях

    Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности

    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.

    Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.

    Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.

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    25 декабря 2023, 18:44
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, и привел пример старшего лейтенанта Трошина.

    Путин, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин, передает ТАСС.

    «Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», – сказал Путин.

    Кроме того, Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания Трошина. «Один из них – это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», – констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничьей должности», – уточнил глава оборонного ведомства.

    «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», – заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

    «Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал экипаж, спасал технику, воевал достойно. Уничтожил пять танков и 23 бронемашины», – пояснил Путин.

    Ранее Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

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    25 декабря 2023, 19:20
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев, служащий добровольцем в зоне специальной военной операции России на Украине, после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой предложил организовавшей мероприятие блогерше встретить Новый год на фронте.

    Гулиев отметил, что большинство россиян выступили против проведения подобных мероприятий, и призвал бойкотировать мероприятия звезд, участвовавших в резонансной вечеринке Ивлеевой.

    «В связи с этим я хотел бы попросить всех адекватных россиян бойкотировать любые мероприятия с участием «героев» голой вечеринки, пока мы не увидим их деятельного раскаяния, а саму Настюшку я приглашаю встретить Новый год в кругу солдат на фронте», – написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Места в блиндаже есть», – добавил Гулиев.

    Дмитрий Гулиев в настоящее время служит добровольцем на Кременском направлении в зенитном ракетном дивизионе в должности стрелка-зенитчика, является добровольцем с июня 2022 года. С начала СВО Гулиев вместе с коллегами активно участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону боевых действий, приобретая на свои средства коптеры, бронежилеты и стройматериалы.

    Ранее на блогера Настю Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Позже она принесла извинения за мероприятие.

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    25 декабря 2023, 19:59
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является экономическим объединением, все попытки политизировать его должны пресекаться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании ЕАЭС.

    «В основе договора о ЕАЭС лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки», – сказал Пашинян, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.

    С 1 января следующего года председательство в органах ЕАЭС перейдет Армении, армянская сторона рассчитывает на поддержку со стороны государств – членов объединения, добавил Пашинян, передает РИА «Новости».

    Армянский премьер также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за организацию саммита ЕАЭС на высоком уровне.

    «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить российскую сторону и лично президента России Владимира Владимировича Путина за организацию сегодняшнего мероприятия на самом высоком уровне», – сказал он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о двукратном росте взаимной торговли в ЕАЭС.

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    25 декабря 2023, 21:34
    В Россию завезли партию куриных яиц из Германии
    В Россию завезли партию куриных яиц из Германии
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия поставила в Россию 576 тыс. инкубационных куриных яиц, сообщило управление Россельхознадзора по Калининградской области.

    За прошедшую неделю специалисты калининградского Россельхознадзора проверили 1317 тонн ввезенной в Россию из-за рубежа продукции, в их числе – 576 тыс. инкубационных яиц из Германии, говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

    Отметим, что инкубационные яйца не предназначены для употребления в пищу, они используются для вывода цыплят.

    Тем временем Азербайджан поставил в Россию очередную партию столовых куриных яиц. «24 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», – сообщил Россельхознадзор, передает РИА «Новости».

    Поставки азербайджанских столовых яиц в Россию начались на прошлой неделе. Во вторник на российскую территорию провезли первую партию пищевых яиц из Азербайджана, 21 декабря была ввезена вторая партия.

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    26 декабря 2023, 01:19
    Орешкин предрек «уход в историю» Mercedes и BMW

    Орешкин заявил, что не исключает ухода в историю компаний Mercedes и BMW

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Орешкин в интервью изданию «Эксперт» отметил, что на сегодняшний день экспортером автомобилей номер один в мире стал Китай, в связи с чем через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю, передает RT.

    Он добавил, что как бренды они, вероятно, останутся, однако повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай.

    По его словам, европейские производители потеряли рынка сбыта, и не имеют преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад.

    Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию, отметил их стоимость и качество. По его словам, цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства.

    Коментарии (20)
    25 декабря 2023, 16:59
    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз

    Путин подписал закон об отмене для граждан ряда европейских стран льгот при оформлении российских виз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льгот для при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы.

    Льготы отменены для граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом.

    Теперь граждане этих стран, ранее освобожденные от визового сбора, должны будут его уплачивать. Это касается близких родственников россиян из соответствующих стран, школьников, студентов и аспирантов, участников научной, культурной и спортивной деятельности. В том числе отмена льгот затронет предпринимателей, водителей-дальнобойщиков и тех, кто приезжает в Россию для посещения гражданских и воинских захоронений, передает ТАСС.

    Приостанавливается также положение, по которому визовый сбор составлял 35 евро. С граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением российского правительства 2010 года. Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов.

    Ранее в МИД России заявили, что граждане ЕС и недружественных стран активно пользуются электронной визой в РФ, ограничений для них нет.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 21:25
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что в 2024 году будут с властями Украины «как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс». Он считает, что если Киев этим шансом не воспользуется, «будет вообще крах», передает РИА «Новости».

    По его словам, «сейчас это уже и до политиков дошло».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

    Коментарии (24)
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