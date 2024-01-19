Общество «Знание» открыло новую экспозицию на «Аллее славы» на выставке «Россия» в честь достижений российских спортсменов

Герои новой экспозиции «Аллеи славы» – российские чемпионы в водных видах спорта – приняли участие в торжественной церемонии открытия и лично заложили свои главные награды в стелы, говорится на сайте общества «Знание». Среди них: 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина; 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко и другие.

На церемонии выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. «В нашей стране почти 3 млн рек и более 2 млн озер, в том числе самое глубокое озеро на планете – Байкал. Как здесь не заниматься водными видами спорта? Наши соотечественники проявляют огромную любовь к ним, и эта любовь отразилась в большой коллекции наград: более 100 олимпийских медалей и более 200 медалей разных мировых первенств. Наши спортсмены навечно вписали свои имена в историю мирового спорта, а помогло им в этом невероятное трудолюбие и упорство – то, что лежит в основе ДНК нашего великого народа. И сегодня на реальных примерах чемпионов мы видим, что нет ничего невозможного. «Аллея славы» дает возможность почувствовать энергетику усилий и самопожертвования российских чемпионов, дает огромный заряд, импульс действовать, пробовать», – сказал он.

В честь открытия новых стел общество «Знание» как генеральный партнер образовательной программы выставки «Россия» организовало серию встреч с чемпионами, чтобы гости смогли больше узнать о спортивных достижениях страны и вдохновиться примером настоящих чемпионов.

В этот день в павильоне №57 «Россия – Моя история» перед аудиторией выступили Светлана Ромашина и Наталья Ищенко. Спортсменки поделились своими мнениями о том, как России удалось занять лидерские позиции в синхронном плавании, а также отметили, какую роль в их жизни сыграли наставники.

Еще одним событием дня стала авторская экскурсия для школьников и студентов, которую провел Максим Опалев по экспозиции Минспорта России «Спорт для каждого» в павильоне С на ВДНХ в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием». Ребята узнали об успехах отечественных спортсменов и предстоящем международном турнире «Игры Будущего» 2024 года в Казани, протестировали оборудование центра спортивной медицины ФМБА, оценили свою силу, ловкость и гибкость на современных тренажерах, поучаствовали в разных спортивных состязаниях.