В Польше решили проверить работу комиссии по крушению Ту-154 под Смоленском

Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил о создании группы для оценки работы комиссии по крушению президентского Ту-154 под Смоленском

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Косиняк-Камыш, данная группа не будет заниматься расследованием катастрофы или ее причинами и последствиями. По его словам, группа будет расследовать действия комиссии на протяжении восьми лет, эффекты ее деятельности и честность, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что деятельность комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском в 2010 году имела политические цели и вредила Польше. Министр назвал все проделанные действия «под тезисы», а не для поиска правды. «Они сеяли рознь в обществе, а не создавали память. Они вели к политической выгоде, а не к честности действий польского государства. Это один большой скандал», – отметил он.

Во вторник глава комиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревич назвал решение министерства обороны Польши о ликвидации комиссии по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском «пропагандистско-репрессивным».

Ранее глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская сторона откажется от версий о вине России в падении Ту-154 под Смоленском.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года по пути на памятные торжества в Катыни. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.