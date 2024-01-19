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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    19 января 2024, 17:36

    В Польше решили проверить работу комиссии по крушению Ту-154 под Смоленском

    Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил о создании группы для оценки работы комиссии по крушению президентского Ту-154 под Смоленском

    Tекст: Валентина Григоренко

    Комиссию по расследованию деятельности комиссии по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском создали в Польше, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Как указал Косиняк-Камыш, данная группа не будет заниматься расследованием катастрофы или ее причинами и последствиями. По его словам, группа будет расследовать действия комиссии на протяжении восьми лет, эффекты ее деятельности и честность, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что деятельность комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском в 2010 году имела политические цели и вредила Польше. Министр назвал все проделанные действия «под тезисы», а не для поиска правды. «Они сеяли рознь в обществе, а не создавали память. Они вели к политической выгоде, а не к честности действий польского государства. Это один большой скандал», – отметил он.

    Во вторник глава комиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревич назвал решение министерства обороны Польши о ликвидации комиссии по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском «пропагандистско-репрессивным».

    Ранее глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская сторона откажется от версий о вине России в падении Ту-154 под Смоленском.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года по пути на памятные торжества в Катыни. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    19 января 2024, 09:06
    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией

    Daily Mail: Запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией
    @ Martin Siepmann/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение, которое может принять Россия о запрете британским судам ловить рыбу в Баренцевом море, грозит оставить британцев без национального блюда – фиш-энд-чипс, пишут СМИ.

    В публикации Daily Mail говорится, что британские компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, из которых готовится любимое британцами блюдо. Только за прошлый год в Баренцевом море добыли более 566 тыс. тонн трески, передает РИА «Новости».

    В статье напоминается, что планы России стали ответом на санкции со стороны Великобритании. При этом авторы публикации выражают опасения, что британские рыболовецкие суда из территориальных вод будут выгонять с применением российского флота.

    «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», – говорится в статье.

    Накануне стало известно, что Россия собирается запретить Британии вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли на рассмотрение правительства. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию.

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    18 января 2024, 20:11
    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России

    Посол России в ЦАР Бикантов оценил возможность увеличения контингента российских инструкторов в ЦАР

    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка, оказываемая армии Центрально-африканской республики (ЦАР) российскими инструкторами, положительно сказывается на сфере безопасности в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», – сказал Бикантов в интервью ТАСС.

    Посол добавил, что власти ЦАР выступают за увеличение количества инструкторов из России в стране, однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента пока обсуждаются.

    Сейчас в ЦАР находятся 1 890 российских инструкторов, в их числе специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии, отметил Бикантов.

    Ранее в российском посольстве в Центрально-африканской республике заявили, что Россия и ЦАР подбирают место для размещения военной базы.

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    19 января 2024, 01:04
    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск

    Система рубежей обороны глубиной до 120 км повысила живучесть российских войск в пять-шесть раз, заявили в Минобороны России

    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз, заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

    По его словам, в течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

    «Для сравнения приведу пример: линия Маннергейма протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, линия Мажино протяженностью по фронту 400 км – в течение 12 лет», – отметил Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

    Он уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений, свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

    В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны. По его словам, военные строители, инженерные и железнодорожные войска выполнили 82% фортификационных работ на линии соприкосновения.

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    18 января 2024, 18:45
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

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    18 января 2024, 20:28
    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин подписал указ о выделении средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Субсидия на эти цели будет выделена предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с «осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав… и юридической защитой этого имущества», передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров.

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    19 января 2024, 12:13
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который в пути следования от станции «Лубянка» до «Кропоткинской» Московского метрополитена набросился с ножами и ранил двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    В Telegram-канале надзорного ведомства сообщается, что злоумышленник, развязавший конфликт и ранивший пассажиров, скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

    Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.

    В октябре в метро Москвы произошел похожий инцидент, когда один пассажир атаковал другого ножом.

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    19 января 2024, 09:55
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (17)
    19 января 2024, 09:29
    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов

    Ярмольник: Покинувшие Россию артисты вернутся

    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после начала спецоперации стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали происходящие события, заявил актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник.

    Ярмольник в интервью ТАСС отметил, что, как показало время, все происходит «по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир». «Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», – отметил он.

    Артисты, которые покинули Россию, вернутся, уверен Ярмольник. В стране, по его мнению, не хватает талантливых людей.

    Он сослался на заявление Владимира Путина о возвращении в Россию тех, кто ранее уехал. «И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу», – сказал Ярмольник, добавив, что в России остались зрители этих артистов, та аудитория, которая их понимает. По его мнению, те, кто уехал, вернутся на родину.

    Ранее Путин заявлял, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности. Он также рассказывал, что все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, поскольку для людей «с традиционными, нормальными человеческими ценностями» жить и растить детей в условиях, созданных в ряде западных стран, трудно.

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    19 января 2024, 10:54
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Отчет комитета Совета Европы по предотвращению пыток о положении в тбилисской клинике «Вивамеди», где содержится осужденный на шесть лет экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, «означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли власти Грузии в его пытках», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Два года навязывали мысли о том, что Саакашвили пытают. Сегодня же выводы комитета СЕ фактически говорят о том, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также некоторые европарламентарии лгали, обвиняя власти Грузии в пытках Саакашвили», – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу»

    «Ждем извинений от этих политиков», – отметил спикер.

    «Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – сказал он.

    «Саакашвили должен отбыть наказание за совершенные преступления», – заявил председатель парламента Грузии.

    Доклад комитета по предотвращению пыток содержит ряд критических замечаний, но не говорит о пытках бывшего президента. В частности отмечается, что постоянное видеонаблюдение за ним «создает угнетающее состояние и унижает достоинство». Однако в целом условия содержания Саакашвили в клинике имеют позитивные отзывы.

    Коментарии (6)
    19 января 2024, 10:24
    Российский банк решил требовать банкротства швейцарского Credit Suisse

    Банк «Зенит» сообщил о намерении требовать в суде банкротства швейцарского Credit Suisse

    Tекст: Ольга Никитина

    Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» сообщил, что намерен через арбитражный суд добиваться банкротства швейцарского банка Credit Suisse AG из-за имеющихся долгов.

    В заявлении кредитной организации сказано, что Credit Suisse AG имеет неисполненное свыше трех месяцев обязательство перед ПАО «Банк «Зенит» в размере, превышающем 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка «Зенит» о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG.

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    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (23)
    19 января 2024, 12:16
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь. И я не думаю, что у администрации Макрона не хватит смелости признать свою ошибку», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции.

    По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

    Коментарии (11)
    18 января 2024, 21:57
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    @ Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа, пишет Associated Press.

    По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».

    Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.

    Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».

    Коментарии (34)
    18 января 2024, 21:20
    В Ираке атакована база США

    Al Arabiya: База США в Иракском Курдистане подверглась атаке БПЛА

    В Ираке атакована база США
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, сообщает телеканал Al Arabiya.

    В сообщении телеканала говорится, что недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, в консульстве США сработали сирены, передает РИА «Новости». О повреждениях и жертвах не сообщается.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики.

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