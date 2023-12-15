Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском

Tекст: Валерия Городецкая

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом», – сказал Кервиньский, передает РИА «Новости».

«Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», – добавил он. Министр также сообщил о решении ликвидировать комиссию по повторному расследованию крушения.



Отчет Миллера о причинах крушения под Смоленском Ту-154 был обнародован в 2011 году, в нем говорилось об ошибках экипажа, которые привели к катастрофе. Однако в апреле 2018 года он был аннулирован комиссией, которая повторно начала расследовать катастрофу президентского лайнера. Как заявлялось, «отчет неверно указывал причины катастрофы, повторяя выводы МАК». Новая комиссия заявляла, что на борту Ту-154 президента страны произошло якобы как минимум два взрыва, которые уничтожили самолет.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года по пути на памятные торжества в Катыни. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.



В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию.