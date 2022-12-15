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Песков: Польша отказывается смотреть правде в глаза и признавать трагедией крушение Ту-154
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Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается катастрофы, то польские власти отказываются смотреть правде в глаза, отказываются признавать реалии трагического происшествия», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы «несет прямую ответственность» за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
Песков высказался о возможности присоединения Чернигова и Одессы
Песков заявил, что присоединение Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора людей
Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора жителей, но в первую очередь целью СВО является защита людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что первоочередной задачей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а вопрос о присоединении Одессы и Чернигова должны решать люди, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.
Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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В украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь
Новая волна мобилизации на Украине не исключена, поскольку ВСУ несут большие потери, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить, заявила замглавы Минобороны страны Анна Маляр.
Прогнозировать необходимость в новой мобилизации сложно, это зависит от потребности, ВСУ несут большие потери, нужно восстановление, и даже те, кто сейчас жив и не ранен, нуждаются в замене, заявила Маляр, передает ТАСС.
Также внимание замминистра обратили на то, что с работников многих предприятий и компаний снимают бронь.
Маляр призвала не паниковать и указала, что это «нормальный процесс мобилизации».
Согласно текущему указу, мобилизация должна завершиться 19 февраля. Ее объявили 25 февраля, она велась в Киеве и всех областях, ее действие продляли несколько раз, как и военное положение.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
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СМИ: Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас
19FortyFive: Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас
России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим в ужас противника, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.
Он указал на то, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники, передает РИА «Новости».
«Россия продолжила поставлять энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен отчасти компенсировал спад экспорта», – говорится в публикации.
По словам автора статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации.
«Рубль не рухнул. На самом деле он остается сильным по отношению к большинству валют. При этом инфляция в России заметно ниже, чем в некоторых странах Запада», – указал Фарли.
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининград
Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ
Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ, рассказал губернатор региона Антон Алиханов.
По его словам, немцы приезжают в Калининград перезимовать, потому что стоимость аренды квартиры за четыре месяца в Калининграде равняется месяцу жизни в Дюссельдорфе, передает РИА «Новости».
«С одним немцем был разговор. Спрашиваем, вы что тут делаете, а он говорит: «Мы к вам (приехали) перезимовать», – рассказал Алиханов.
Ранее немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание россиян
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«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ), комментируя намерение турецких властей ввести двухпроцентный налог на проживание в стране.
С 1 января следующего года в Турции будет взыматься налог в 2% за проживание в отелях, мотелях, пансионатах, туристических деревнях, гостевых домах и других объектах размещения. Отмечается, что налог может быть включен в туры туристическими агентствами.
«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне. Определяющим в международных путешествиях является авиабилет, но никак не гостиница», – говорит эксперт из РСТ.
Он рассказывает, что Турция показывает очень большую динамику роста популярности. В 2022 году был побит рекорд прошлого года – более 5 млн туристов из России уже отдохнуло в этой стране. В прошлом году в Турцию выезжали 4 млн 700 тыс. россиян. Показатели растут несмотря на то, что авиасообщение ограничено, в том числе технической возможностью авиакомпаний.
«В следующем году мы ожидаем дальнейший рост популярности Турции в условиях ограничения путешествий в другие страны. Если будет достаточно авиаперевозок, то объем будет не меньше семи миллионов. 2% автоматически рассчитываются в рамках турпакета, так как это гостиничное размещение, а у самостоятельных путешественников, естественно, тарифы будут скорректированы на 2% в большую сторону», – поясняет собеседник.
При этом специалист из РСТ подчеркивает, что организованные туристы двухпроцентного налога не заметят. Подорожание можно увидеть, скорее, при покупке авиабилета. В прошлом году авиаперевозка в Турцию, согласно среднему чеку, обходилась туристам из России в 20 тыс. рублей, в этом – в районе 60 тыс. рублей за билет. Также он обратил внимание, что касается данный налог абсолютно всех туристов, въезжающих в страну. Студенты, работающие и проживающие в Турции иностранцы платить его не должны.
Подобный налог также есть и в других странах, в том числе в России – курортный сбор, который составляет в ряде регионов 100 рублей в сутки. «На первый взгляд, эта сумма кажется небольшой, однако если смотреть по бюджетным объектам размещения, то это гораздо больше, явно не 2%», – заключили в РСТ.
В конце октября прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объясняла, что новый налог в Турции необходимо будет уплачивать лишь самостоятельным туристам непосредственно в гостиницах.
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Взрывы прогремели в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области
После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.
Выход россиян в открытый космос отменен из-за разгерметизации в «Союзе»
В связи с разгерметизацией системы охлаждения «Союз МС-22» выход россиян в открытый космос с борта МКС отменен
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Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен по техническим причинам, сообщил Роскосмос.
Планировалось, что Прокопьев с Петелиным пробудут в космосе более шести с половиной часов. Они должны были перенести радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» при поддержке Анны Кикиной, которая, оставаясь на МКС, управляла бы манипулятором ERA. Однако была обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции, передает РИА «Новости».
Специалист Центра управления полетами в переговорах с космонавтами сообщил о решении «прекратить внекорабельную деятельность». Позднее Роскосмос подтвердил отмену выхода россиян в открытый космос, передает ТАСС.
Экипажу МКС ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения «Союза», сообщил диктор трансляции НАСА.
Напомним, выход российских космонавтов с борта МКС переносится второй раз подряд. Изначально выход планировался на 25 ноября, но из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.
Саакашвили закончил голодовку через полдня после ее начала
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный и отбывающий наказание на родине, объявил о прекращении голодовки, которую он начал меньше суток назад, сообщил его адвокат Вахтанг Барамашвили.
Саакашвили якобы получил просьбу от депутатов Европарламента прекратить голодовку, поскольку он «сам себе причиняет вред», сказал Барамашвили, пишет «Sputnik Грузия».
Отмечается, что вся голодовка длилась всего лишь полдня.
Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа высмеял дискуссию в Европарламенте, в ходе которой некоторые депутаты встали на защиту Саакашвили.
В среду в городском суде Тбилиси слушается ходатайство адвокатов о вывозе Саакашвили на лечение за границу.