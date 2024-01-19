Российский боец рассказал о новой тактике против поставленного Западом оружия ВСУ

Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику

Tекст: Ольга Никитина

Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.

Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.

Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.

Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.