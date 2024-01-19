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    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути
    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    Вышел сериал про оппозиционную российскую «золотую молодежь»
    В Минобороны рассказали о 120-километровой глубине обороны в зоне СВО
    Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи
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    Китай впервые стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    41 комментарий
    19 января 2024, 11:10

    Российский боец рассказал о новой тактике против поставленного Западом оружия ВСУ

    Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нашли надежное средство против поставленных украинским националистам Западом кассетных боеприпасов, на которые ВСУ возлагали большие надежды, рассказал российский боец с позывным «Снейк» с Купянского направления.

    Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.

    Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.

    Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.

    Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    18 января 2024, 18:45
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

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    18 января 2024, 13:53
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

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    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (22)
    18 января 2024, 14:02
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

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    18 января 2024, 18:14
    Швейцарский производитель шоколада попал в украинский список «спонсоров войны»

    Tекст: Ольга Иванова

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut.

    Производитель внесен в список за то, что компания продолжает вести бизнес в России, передает ТАСС.

    Доля Barry Callebaut на мировом рынке шоколада составляет 25%. Она работает в России с конца 1990-х годов.

    Ранее НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.

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    19 января 2024, 09:55
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    18 января 2024, 23:21
    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных

    Минюст Украины заявил о подготовке изменений в законы для мобилизации осужденных

    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила заместитель главы ведомства Елена Высоцкая.

    «Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам... Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», – приводит заявление Высоцкой ТАСС .

    Она добавила, что речь идет не только о тех, кто отбывает наказание сейчас, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже вышли на свободу.

    При этом она назвала предложения мобилизовать осужденных «очень дискуссионными».

    При этом замглавы Минюста Украины заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале 2024 года.

    Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель.

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    19 января 2024, 09:23
    Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны подавили беспилотник ВСУ в Брянской области, при уничтожении дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

    Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.

    Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

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    19 января 2024, 09:49
    Из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье заведено дело

    Заведено уголовное дело из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника спецоперации в подмосковной Истре, сообщили в главке ведомства по региону.

    В Telegram-канале СК указано, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога дома участника спецоперации и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи.

    Известно, что в январе этого года дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.

    В декабре прошлого года полицейские задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в совершении поджога двери Музея истории СВО в Саратове.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 20:55
    Байден: Препятствие помощи Украине в Конгрессе станет катастрофой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины американской стороной упирается в меньшинство в Конгрессе.

    Он положительно охарактеризовал результаты прошедшей накануне встречи с американскими законодателями в Белом доме и предположил, что «подавляющее большинство членов Конгресса», в том числе «большинство республиканцев», поддерживают помощь Украине, передает ТАСС.

    «Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», – отметил Байден.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Конгресс США сумеет согласовать очередной пакет военной помощи киевскому режиму.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 17:07
    Назван размер убытков «Киевстара» после кибератаки

    Убытки «Киевстара» от декабрьской кибератаки оценили в 95 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский мобильный оператор «Киевстар» потеряет около 95 млн долларов из-за кибератаки, произошедшей в декабре прошлого года.

    Международный телекоммуникационный холдинг Veon, в состав которого входит «Киевстар», напомнил, что из-за кибератаки было приостановлено «предоставление услуг голосовой связи, передачи мобильных данных, широкополосного интернета, международного роуминга и SMS-услуг для клиентов «Киевстара» на Украине и за рубежом», передает ТАСС.

    В Veon сообщили, что холдинг не ожидает существенного влияния инцидента на свои финансовые результаты за прошлой год, однако по итогам 2024-го ожидается потеря выручки на сумму около 95 млн долларов. Это расходы на обеспечение лояльности абонентов для компенсации неудобств.

    В декабре прошлого года на Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар». В компании объяснили сбои атакой хакеров.

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    18 января 2024, 14:18
    Лавров дал совет Западу по «защите демократии» на Украине

    Глава МИД Лавров: Западным политикам нужно читать законы Украины прежде, чем говорить о демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Западным политикам следует почитать принятые на Украине поощряющие нацистов законы против всего русского, прежде чем говорить о том, что Киев «защищает демократию», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров усомнился в наличии совести у канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона из-за их заявлений о защите Украиной «европейских, демократических ценностей», передает ТАСС.

    Он призвал политиков почитать украинские законы по запрету русского языка, образования, всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма, когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Министр считает, что надо бороться с такими «европейскими ценностями» и по линии официальной дипломатии, и по линии народной, парламентской дипломатии, и по линии журналистского сообщества.

    Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года.

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